Andrew Wiggins doit-il sa place dans le cinq de départ de la Conférence Ouest au All-Star Game à Kunpimook Bhuwakul, plus connu sous le nom de BamBam dans le milieu de la K-Pop (pop coréenne) ? L'ailier des Golden State Warriors fait une belle saison avec la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, mais sa troisième place chez les forwards par le biais du vote des fans en a surpris plus d'un. L'hypothèse d'un impact net de l'artiste est crédible.

Le mois dernier, les Warriors ont décerné à BamBam, superstar thaïlandaise du groupe coréen Got7, le titre de global ambassador afin qu'il les aide à toucher un nouveau public. Le 7 janvier, l'artiste a posté un message appelant ses fans à voter pour les joueurs des Warriors, Andrew Wiggins en particulier.

"Il est un l'un des meilleurs two-way players de la ligue. Wiggs mérite d'être All-Star, votez pour lui !", a lancé l'intéressé à ses 15 millions de followers sur Instagram et 9 millions sur Twitter.

All-Star Game 2022 : Rudy Gobert et Draymond Green pénalisés par les fans

Andrew Wiggins a fini avec plus de 3,45 millions de votes parmi les forwards de l'Ouest, soit un million de plus que le quatrième, Draymond Green, et 2.8 millions de plus que Rudy Gobert, les deux joueurs dont le mérite sportif semblait pouvoir les amener jusqu'à une première titularisation au All-Star Game.

On ne dit pas que TOUS les fans de BamBam ont voté pour Wiggins, mais cela a très bien pu faire la différence. En utilisant les services d'une star très populaire et dont les fans ont un fort taux d'engagement, les Warriors ont prouvé qu'ils avaient encore un temps d'avance sur certains aspects du business en NBA.

Les votes pour les forwards à l'Ouest