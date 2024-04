Anfernee Simons met un coup de pression aux Blazers, son avenir est-il ailleurs ?

Anfernee Simons en a marre de perdre et son avenir à Portland s'inscrit en pointillés à deux ans de la fin de son contrat.

Anfernee Simons est encore jeune. Mais à 24 ans, l'arrière des Portland Trail Blazers a déjà bouclé 6 saisons en NBA, dont les trois dernières se sont achevées sans participation aux playoffs et avec des bilans assez déprimants : 27-55, 33-49 et 21-61. S'il y a du talent dans le roster coaché par Chauncey Billups, rien n'indique pour le moment que les Blazers seront en mesure de faire beaucoup mieux la saison prochaine, eux qui n'ont ni franchise player, ni vrai collectif en mesure de leur permettre de viser le play-in. Et ça, Simons commence à s'en agacer...

Dans des propos relayés par Sean Highkin, l'homme aux 22 points par match a fait comprendre qu'il n'entendait pas supporter la situation très longtemps. "On ne veut pas vivre encore une année comme celle-là. Je viens de finir ma 6e saison et je vais débuter la 7e. Je veux avoir l'opportunité de gagner".

Les termes utilisés ne sont pas sans rappeler ceux de joueurs qui ont demandé leur trade peu après... Anfernee Simons est sous contrat jusqu'en 2026 avec Portland et gagnera 24 millions de dollars la saison prochaine, puis 26 lors de sa dernière année. S'il affiche son mécontentement et réclame un trade, pas sûr que les Blazers aient intérêt à s'y opposer...