Angel Reese dans la sauce, va-t-elle être tradée ?

Entre interview sous tension, sanction lunaire et DNP, tous les voyants pointent vers le même scénario : Angel Reese et Chicago, c’est (déjà) la fin.

Le feuilleton a basculé après une interview relayée par ESPN : Angel Reese y dit sa frustration face à la saison à Chicago, des choix sportifs discutables, et un message clair sur l’ambition — « on n’a pas une équipe pour être compétitive », avec l’idée qu’il faut des grosses joueuses. Elle précise ensuite que certaines phrases ont été sorties de leur contexte et s’excuse auprès de ses coéquipières… sans renier le fond. Shaï et Antoine ont abordé le sujet ce matin dans le CQFR.

Dès l'intersaison, le choix de limoger Teresa Weatherspoon sans que Reese soit prévenue, a concentré une partie du malaise.

Et cette saison, après des résultats sportifs loin des attentes, la frustration est montée, notamment chez la jeune intérieure All-Star. Dans la foulée de l'interview, une sanction inédite : Reese a été suspendue une mi-temps, avant deux matches notés DNP avec des « soucis de dos » évoqués. Le message est lisible : le lien se fissure.

Dès lors, la question s’impose : trade à venir ? Le ton du débrief est limpide : « je pense que c’est déjà la fin à Chicago et que Reese sera échangée à l’intersaison », lance Shaï. Motifs avancés : valeur sportive (machine au rebond, marge de progression) et poids médiatique. Des pistes sont évoquées : un fit type Dallas avec une jeune star extérieure comme Paige Bueckers, ou même, sur le ton de la blague, un duo avec Caitlin Clark, sa rivale universitaire, à Indiana. Pas de demande officielle à ce stade. La saison touche à sa fin et le Sky ne jouera pas les playoffs.

En toile de fond, le cadre Chicago : franchise « pas ouf en gestion » depuis des années, non rattachée aux Bulls, malgré des investissements (entrée au capital de Dwyane Wade).

Conclusion du jour : ne vous attachez pas trop à l’idée d’une longue histoire Reese-Sky ; tous les signaux renvoient vers une séparation.

Retrouvez l'intégralité du CQFR du jour :