Angel Reese dans l’histoire, façon Blake Griffin

En réalisant un nouveau double-double cette nuit face au Sky, Angel Reese a rejoint un certain Blake Griffin en matière de précocité.

Lors de l'opposition entre Atlanta et Chicago cette nuit, Angel Reese s'est offert une nouvelle performance en double-double avec 17 points et 17 rebonds. Avec ces statistiques, elle a permis à sa franchise de gagner 82 à 75, mais elle a surtout confirmé son rang de star montante de la WNBA, pour tenter de rejoindre les grands noms qui l'ont précédée.

L'ancienne joueuse de LSU disputait hier sa 75ᵉ rencontre en WNBA et a réalisé son 57ᵉ match en double-double. Du jamais vu dans la ligue. En effet, la pivot du Dream est devenue la joueuse avec le plus de DD réalisés sur ses 75 premiers matchs en carrière.

Au-delà de la ligue féminine, elle rejoint l'ancienne icône des Los Angeles Clippers, Blake Griffin, 57 doubles-doubles lui aussi, en devenant la deuxième joueuse NBA et WNBA confondues avec le plus de double-doubles sur ses 75 premiers matches, encore une fois. Seule la légende Shaquille O'Neal les devance avec 63 doubles-doubles.

Angel Reese tonight 🔥 • 17 points

• 17 REBOUNDS

• 4 assists

• 2 steals pic.twitter.com/rffNplk84g — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 10, 2026

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Une performance historique, donc, pour la joueuse de seulement 24 ans. Travailleuse acharnée, Angel Reese est en recherche de progression constante depuis son arrivée dans la ligue, et ça se ressent sur sa troisième saison.

Cette année, avec sa nouvelle franchise, Reese a obtenu un rôle-clé et tourne en moyenne à 13.6 points, 12.2 rebonds, 3.2 passes, 1.4 interception et 0.9 contre. Si elle continue comme elle le fait, Angel Reese sera inévitablement l'une des meilleures rebondeuses de l'histoire et une superstar absolue. Médiatiquement, c'est déjà le cas. Reste désormais à confirmer sur le terrain ce qu'elle n'a pu mener à bien du côté du Sky.