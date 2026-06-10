Retour sur les matches WNBA de la nuit avec le comeback réussi d’Angel Reese à Chicago notamment.

Les résultats de la nuit en WNBA

Dream @ Sky : 82-75

Wings @ Lynx : 76-100

Mercury @ Valkyries : 81-87

Atlanta s'impose sans briller

Pour le premier match de la nuit, le Dream se déplaçait à Chicago. Il n'y a pas eu grand-chose à soutirer de cette rencontre. Toujours avec une attaque moyenne et sans vraiment de création, Atlanta s'en sort face à un Sky en difficulté depuis le début de la saison. Victoire 82 à 75 à l'extérieur.

Les 5 joueuses de départ ont quand même fini la rencontre avec plus de 10 points Mais la joueuse du match, c'est bien Angel Reese.

De retour face à son ancienne franchise, l'Américaine a signé un gros double-double avec 17 points, 17 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

Angel Reese and Rhyne Howard showed up big in the @AtlantaDream's road win in Chicago 💪 Angel Reese: 17 PTS | 17 REB | 4 AST

Rhyne Howard: 17 PTS | 3 REB | 5 AST The Dream move to 3-1 in Comm Cup play!#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup | @coinbase pic.twitter.com/VxxcNAfdbl — WNBA (@WNBA) June 10, 2026

À ses côtés, Rhyne Howard a elle aussi mis 17 points en plus de ses 3 rebonds, 5 passes et 3 interceptions.

Côté Chicago, Natasha Cloud, sortie du banc, a été très bonne pour dynamiser la rencontre, elle signe une ligne de statistiques de 18 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres. Skylar Diggins a elle terminé avec 17 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception.

Malgré un jeu pas flamboyant à regarder, le Dream tient et se classe 3ᵉ de la ligue, pendant que Chicago s'installe dans le fond du tableau à la 12ᵉ place.

Le Lynx sans pitié

Pour cette deuxième opposition de la nuit, Minnesota ne tremble pas à domicile. Cette saison les Lynx sont juste inarrêtables, et les Wings n'ont rien pu faire. Défaite 100 à 76 pour la franchise texane.

La défense est le talon d'Achille de Dallas cette saison. Et quand l'armada offensive est en manque d'adresse, ça devient très compliqué face à une équipe en pleine confiance qui a tiré à 53.5 % de réussite au shoot hier et qui pointait même à 71.9 % FG à la mi-temps.

Une efficacité au scoring qui a fait extrêmement mal aux Wings en première période. Surpassé de 30 points à un moment donné, rien ne rentrait, 37.7 % de réussite pour une des meilleures attaques de la WNBA.

Mené par une Paige Bueckers remonté après son mauvais début de match, le 3e quart temps à été bien meilleur pour Dallas qui est remonté à un déficit de 12 points, avant de complètement s'effondrer dans le dernier quart. Une impression de fatigue du côté des joueuses des Wings, qui ont hérité du calendrier le plus dur de la ligue en ce début de saison.

Paige Bueckers tonight 🔥 • 23 points

• 2 assists

• 9/16 FG pic.twitter.com/FkFm0IkfQf — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 10, 2026

Avec 23 points, 2 passes, 1 rebond et 1 contre, Paige Bueckers, de retour chez elle, a tant bien que mal essayé de porter sa franchise sur le dos, mais ça n'aura pas suffi face à un duo Miles/McBride en feu.

Avec un plan défensif très bon, comme à l'habitude de la coach Cheryl Reeve, Minnesota a excellé des deux côtés du parquet, ne laissant aucune miette à son adversaire du soir.

La rookie Olivia Miles a terminé joueuse du match avec 24 points, 7 rebonds, 6 passes, 1 interception et 1 contre, la rookie impressionne toujours autant. Kayla McBride, de son côté, finit avec 22 points, dont 4 trois points, 5 rebonds et 4 passes.

Olivia Miles tonight 🔥 • 24 points

• 7 rebounds

• 6 assists

• 2/3 3PM

• 7/10 FG pic.twitter.com/ywY5jCyrCd — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 10, 2026

Toujours sans Napheesa Collier qui ne devrait pas tarder à faire son retour, le Lynx est toujours leader incontesté du championnat avec 10 victoires pour 2 défaites.

Les Valkyries triomphent

Après la défaite frustrante face aux Aces, les Valkyries avaient à cœur de rebondir face à Phoenix. Chose faite, puisque les joueuses de Natalie Nakase se sont imposées 87 à 81, à la maison. Portées par de grandes Veronica Burton et Gabby Williams, les Californiennes se sont arrachées tant dans les efforts physiques que dans le jeu pour décrocher la victoire.

Après son record en carrière lors du dernier match, Gabby a de nouveau été efficace au scoring. La Française a planté 25 points à 3/6 derrière l'arc, en plus de ses 4 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Veronica Burton s'aligne sur des statistiques similaires avec elle aussi 25 points. Elle a aussi réalisé 3 rebonds et 8 passes.

Veronica Burton and Gabby Williams did their big one to help secure the win at home for the @valkyries! 💜 Burton: 25 PTS | 8 AST | 3 REB | 2 3PM

Williams: 25 PTS | 4 REB | 3 3PM This brings the Valks to win No. 2 in Commissioner's Cup action!#WNBASeason30 | 2026 WNBA… pic.twitter.com/OOvhCANEIE — WNBA (@WNBA) June 10, 2026

Janelle Salaün en sortie de banc a fini quatrième meilleure scoreuse de Golden State. La Frenchie a fini avec 11 points, 5 rebonds et 1 interception.

Pour Phoenix, c'est compliqué, avec un effectif en difficulté, des choix sur la gestion de l'attaque qui peuvent être parfois remis en question et des joueuses comme Kahleah Copper qui sont en dessous de leur performance des années précédentes en termes d'efficacité.

Alyssa Thomas finit tout de même avec 22 points, 8 rebonds, 9 passes et 1 interception.

Pour nos Françaises, Valériane Ayayi n'a pas joué, mais Noémie Brochant et Monique Akoa Makani étaient toutes les deux alignées dans le 5 de départ.

Noémie à inscrit 10 points, 2 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Monique, elle, a terminé avec 19 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception.

Bref le Mercury avance au ralenti cette saison. Avec cette nouvelle défaite, la franchise se classe 13ᵉ.

La WNBA se poursuit de nouveau la nuit prochaine avec 2 matchs au programme :

Sun @ Tempo : 1H

Sparks @ Storm : 4H