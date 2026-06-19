Angel Reese et Atlanta refroidissent le Fever

Retour sur le seul match de la nuit en WNBA, avec une grande Angel Reese face à Indiana.

Le résultat de la nuit en WNBA

Dream @ Fever : 108-101

Seul match de la nuit après une très grosse journée de WNBA hier. Sur le parquet d'Indiana, c'est Atlanta qui est venu s'imposer 108 à 101.

Reese, reine du double-double

Au-delà de son point fort qu'est la défense, le Dream a cette nuit vu les cinq joueuses de son cinq majeur inscrire au moins 16 points, avec une belle réussite collective au tir. Souvent critiquée pour une attaque parfois limitée en création et en variété, la franchise d'Atlanta a cette fois trouvé les solutions.

Angel Reese ne s'arrête plus et s'offre un nouveau double-double, son 10e en 14 matchs. Tout simplement la meilleure de la ligue dans ce domaine à égalité avec Jessica Shepard.

Elle a notamment permis au Dream de prendre six points d'avance à 23 secondes de la fin grâce à un and-one décisif. Reese a finalement terminé avec 21 points, 11 rebonds et 1 passe, ce qui lui a valu le titre de joueuse du match.

Angel Reese showed up big in the @AtlantaDream's win against the Fever 💯 She logged 21 PTS and 11 REB while going 8/14 from the field!

➡️ Recorded her 10th double-double to tie Jessica Shepard for the most this szn

➡️ Reached 20+ PTS and 10+ REB for the first time this… pic.twitter.com/TaTl2ZnH4P — WNBA (@WNBA) June 19, 2026

Jordin Canada a inscrit 18 points, 2 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, tandis qu'Allisha Gray a terminé avec 17 points, 3 passes et 3 interceptions.

Canada et Rhyne Howard sont par ailleurs les deux joueuses qui cumulent le plus d'interceptions en WNBA cette saison. Une nouvelle preuve de la qualité défensive du Dream.

Le Fever en difficulté

Une défaite malgré trois joueuses à plus de 20 points, principalement causée par une défense qui a laissé à désirer. Si Indiana dispose d'une attaque florissante, les schémas défensifs mis en place par Stephanie White n'ont cette fois pas été à la hauteur. L'efficacité offensive a longtemps permis au Fever de rester dans le match.

Kelsey Mitchell a été la pièce maîtresse de cette attaque avec 26 points (66,7 % FG), 1 rebond, 1 passe et 1 interception.

Kelsey Mitchell tonight 🔥 • 26 points

• 10/15 FG pic.twitter.com/EIrR16ExUZ — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 19, 2026

Au lendemain de la sortie de sa première paire signature, Caitlin Clark est arrivée déterminée, les Caitlin 1 aux pieds. Elle a été performante offensivement avec 26 points et 7 passes. En revanche, ses difficultés défensives et ses erreurs ont pesé dans la balance, avec 5 ballons perdus et 5 fautes personnelles.

Pour finir, Aliyah Boston a compilé 23 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 interception et 3 contres. Une prestation très complète.

Atlanta enchaîne et se rapproche du top 3. Quant à Indiana, la franchise recule et retombe à la 7e place. Les deux équipes se retrouveront dès leur prochain match. Reste à voir si le Fever parviendra à prendre sa revanche.

Après une nuit plutôt calme, la WNBA revient demain avec cinq matchs au programme, répartis tout au long de la journée :

Tempo @ Sun : 1h30

Mystics @ Liberty : 1h30

Lynx @ Valkyries : 4h

Fever @ Dream : 19h

Storm @ Mercury : 21h