Angel Reese vs Caitlin Clark, c’était fort

Les deux rookies les plus en vue en WNBA, Angel Reese et Caitlin Clark, se sont livrées une belle bataille. L'intérieure du Sky et son équipe ont fait forte impression.

Le duel pour le titre de Rookie of the Year en WNBA est passionnant et évidemment pas aussi "one-way" qu'on aurait pu le penser en début de saison. Le Fever de Caitlin Clark et le Sky d'Angel Reese se sont affrontés dimanche et la partie valait le coup d'oeil entre les deux meilleurs débutantes de cette saison 2024 - petite pensée pour Cameron Brink, qui était phénoménale défensivement avant sa grave blessure au genou - et leurs formations.

C'est Chicago qui l'a emporté (88-87) après avoir compté 15 points de retard dans le 3e quart-temps, tracté, notamment, par la détermination et la volonté d'Angel Reese. L'ancienne joueuse de Maryland et LSU a tout simplement signé son 8e double-double consécutif (record égalé pour une rookie) et ce qui est probablement la meilleure performance offensive de sa jeune carrière, avec 25 points et 16 rebonds à 8/12.

Caitlin Clark n'a pas été en reste non plus, confirmant sa montée en puissance en termes d'efficacité et de playmaking ces derniers temps. L'arrière d'Indiana a compilé 17 points, 13 passes, 6 rebonds et 4 interceptions à 5/9 à 3 points.

Dans son style traditionnel, Angel Reese a beaucoup parlé et affiché tout son feu intérieur, agrémentant son intervention au micro d'ESPN après le match par un : "I'm a dawg", après une embrassade avec la légende Sheryl Swoopes et des compliments pour sa coach, la non moins légendaire Teresa Weatherspoon.

Angel Reese et Caitlin Clark ont de bonnes chances d'être nommées All-Stars dès leur première saison dans l'élite, puisque le format implique que l'équipe de Team USA sélectionnée pour les Jeux Olympiques affrontera une sélection des meilleures joueuses restantes en WNBA.