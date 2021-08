L'Hapoel Jerusalem aime les paris. Le club dont Amar'e Stoudemire est actionnaire avait déjà signé Thon Maker mercredi, dans l'espoir de relancer la carrière ronronnante de l'Australien. La formation israélienne, engagée en Ligue des champions cette saison, va en tenter un bien plus complexe dans le même temps. Anthony Bennett, l'ancien n°1 de Draft (2013) s'est engagé avec l'Hapoel.

On avait un peu perdu sa trace depuis ses dernières tentatives de réintégrer la NBA avec les Agua Caliente Clippers en G-League en 2020. L'ex-intérieur des Running Rebels de UNLV, 28 ans, était en fait du côté de Porto Rico chez les Cangrejeros de Santurce.

Titulaire à seulement 4 reprises en NBA, gêné par des problèmes d'asthme, des blessures et vraisemblablement une pression médiatique qui ne l'a pas aidé à surmonter un démarrage difficile, Anthony Bennett espère sans doute prendre au moins un peu de plaisir dans une ligue compétitive et dans une coupe d'Europe un peu exposée.

C'est tout le mal que l'on souhaite à l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers, qui auraient évidemment préféré être plus inspirés à l'époque. Dans la classe de Draft d'Anthony Bennett, on retrouve trois All-Stars, dont le double MVP et champion NBA Giannis Antetokounmpo, et Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de l'année, avec Victor Oladipo.

Sean Kilpatrick, 157 matches de NBA au compteur, fait lui aussi partie du groupe.