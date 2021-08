Stephen Curry veut s’inspirer de Tom Brady pour la longévité

Dans la vie d'un fan de NBA, il y a toujours un moment particulièrement difficile à vivre. Celui où l'une de ses idoles prend sa retraite. Stephen Curry est le joueur préféré de toute une génération et, s'il lui reste sans doute encore quelques très belles années en magasin, à 33 ans il est malheureusement plus proche de la fin que du début. Enfin, ce devrait être le cas, non ?

Curry est arrivé en NBA en 2009, à 21 ans. Voilà donc 12 ans qu'il arpente les parquets US. Et s'il lui restait encore 12 ans ? Dit comme ça, ça a l'air parfaitement stupide. Aucun joueur dans l'histoire de la NBA n'a joué jusqu'à 45 ans. Et la plupart de ceux qui ont dépassé la quarantaine ont eu du mal à avoir l'air encore assez fringants pour prolonger encore le plaisir.

En NFL, en revanche, c'est le cas. Tom Brady, le légendaire quarterback, a indiqué qu'il irait au moins jusqu'à la fin de son contrat avec les Tampa Bay Buccaneers, avec lesquels il a remporté le Superbowl pas plus tard que la saison dernière. C'est justement auprès de l'ancienne superstar des New England Patriots que Stephen Curry a pris conseil en termes de longévité. Fasciné par la manière dont Brady parvient à rester physiquement et mentalement dans le coup, Curry a reconnu avoir récemment discuté avec lui à ce sujet.

"J'ai parlé de ça avec lui en personne. Il en est à un point de sa carrière où il a le recul et le savoir pour parler de cette longévité. Ce qu'il m'a dit, c'est que son approche a été la même quand il eu 30, puis 35, puis qu'il approchait de 40 ans. Il se dit qu'il pense avoir encore deux saisons dans les jambes et qu'il doit continuer. Pour ce faire, il fait donc tout ce qu'il peut pour s'entretenir physiquement et garder l'esprit aiguisé sur le plan mental. Puis au bout des deux ans, il réfléchit et se dit qu'il va refaire ça deux ans de plus. Et ainsi de suite", a expliqué Curry dans une interview accordée à Monty Poole de NBC Bay Area.

En NFL, on ne joue que 16 à 20 matches par an

Evidemment, la NFL est un monde très différent de la NBA. Les équipes n'ont que 16 matches de saison régulière à jouer avant les playoffs où tout se joue sur des matches à élimination directe. Le poids de saisons de 82 matches avec des playoffs presque à chaque fois comme c'est le cas pour les Warriors, est autrement plus lourd sur l'organisme.

Néanmoins, les fans de Golden State peuvent entretenir l'espoir de voir Stephen Curry rester à un niveau très élevé et continuer d'écrire sa légende au-delà de l'âge traditionnel s'il adopte la méthode Brady. Le double MVP a récemment signé une prolongation de contrat pour 215 millions de dollars sur 4 ans et sera vraisemblablement un Warrior à vie. Ou en tout cas jusqu'à la saison 2025-2026, durant laquelle il fêtera ses 38 ans.

