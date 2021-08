Et un ancien prospect à la hype finalement décevante de plus qui s'en va...

Thon Maker n'aura donc pas réussi à percer en NBA. Arrivé dans la ligue avec une grosse hype grâce au potentiel qu'il avait déployé au lycée, l'Australien fait partie du lot de joueurs contraints de quitter la NBA faute d'opportunités. Maker, passé par les Milwaukee Bucks, les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers, vient de signer un contrat avec l'Hapoel Jerusalem.

Comme souvent, les joueurs NBA qui font ce choix espèrent qu'il ne s'agit que d'une parenthèse qui leur permettra de revenir dans la ligue ensuite. On les voit toutefois souvent poursuivre leur carrière hors du meilleur championnat du monde. En Israël, l'intérieur de 24 ans disputera la Ligue des champions et aura le temps de jeu qui ne s'offrait plus à lui à Cleveland ou ailleurs dans la ligue.

Thon Maker aura finalement joué 263 matches de saison régulière depuis sa Draft en 10e position en 2016, avec trois campagnes de playoffs, toutes achevées au 1er tour. Après Emmanuel Mudiay plus tôt dans la semaine, c'est un autre ancien prospect dont le niveau n'aura pas été celui espéré qui quitte la NBA.

