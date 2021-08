Emmanuel Mudiay quitte la NBA après 6 ans de flop

Emmanuel Mudiay fait partie de ces joueurs que l'on avait un peu plus envie de voir réussir en NBA que les autres. Après une enfance très difficile au Congo, puis une séparation de plusieurs années avec sa mère, partie aux Etats-Unis jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'accueillir ses enfants, le meneur était finalement devenu l'un des jeunes joueurs US les plus convoités. Pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa famille, Mudiay avait ensuite décliné les nombreuses propositions de bourses universitaires, pour aller jouer un an en Chine, jusqu'à sa draft en NBA en 2015.

Aujourd'hui, Emmanuel Mudiay est contraint de relancer sa carrière loin de la NBA. Après 6 saisons frustrantes où les opportunités n'ont pas toujours été là, entre Denver, New York et Utah, le joueur de 25 ans vient de signer en Lituanie. Pas n'importe où, puisque c'est le Zalgiris Kaunas, entité du basket en Europe, qui lui a proposé un contrat d'un an.

Emmanuel Mudiay s'excuse d'avoir trollé Gregg Popovich

Il y a quelques jours, lors de la Summer League qu'il a disputée avec Portland, Emmanuel Mudiay avait malheureusement gâché un très bon match contre Houston en demandant un temps mort en tout fin de match alors que son équipe n'en avait plus. Résultat : les Rockets ont inscrit le lancer obtenu et un tir à 3 points derrière pour remporter la rencontre.

En dehors de sa première année très correcte aux Nuggets, au cours de laquelle il avait été élu dans le deuxième cinq des rookies, Mudiay n'a pas percé à la hauteur de ce qui est attendu d'un 7e pick de Draft. Au même poste ou presque, les Phoenix Suns ont par exemple pu drafter Devin Booker en 13e position...

Roster: complete! ✅ Zalgiris has added plenty of NBA experience to the roster with the signing of Emmanuel Mudiay! 📰 https://t.co/X4TQrAU3qN pic.twitter.com/TRw1eDympu — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 23, 2021

Emmanuel Mudiay, la dégringolade