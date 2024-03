Anthony Davis, un coup dans l’épaule et une inquiétude

En l'absence de LeBron James, mis au repos pour sa cheville, les Los Angeles Lakers ont dominé les Milwaukee Bucks (123-122). Une victoire acquise grâce à un excellent D'Angelo Russell. De son côté, Anthony Davis a été plus discret. Notamment dans le 4ème quart-temps.

Il faut dire que l'intérieur n'a jamais récupéré d'un contact avec Giannis Antetokounmpo. Sur une pénétration du Greek Freak, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a pris le coude de son adversaire dans l'épaule.

Grimaçant, AD a serré les dents pour terminer la rencontre. Mais sans utiliser son épaule gauche.

"Une grosse douleur. Je ne pouvais pas vraiment bouger après ça. Mais, je vais recevoir des soins et on verra comment je me sens demain", a temporisé Anthony Davis face à la presse.

Relativement épargné par les blessures cette saison, Anthony Davis est un élément indispensable pour les Angelenos. Dans une défense souvent à la limite, il compense de nombreuses lacunes du collectif californien.

Sans lui, les Angelenos pourraient vivre une période compliquée dans la course aux Playoffs. Surtout si James doit également récupérer à l'infirmerie. Autant dire que les Lakers espèrent recevoir une bonne nouvelle sur ce dossier.

Great Lakers WIN but concern going forward is for Anthony Davis

-Didn’t use his left arm after this play

-Possible AC joint contusion

-Possible nerve injury (stinger) pic.twitter.com/vDwjvPP7t9

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 9, 2024