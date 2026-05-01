Le feuilleton Anthony Davis pourrait connaître un nouveau rebondissement cet été.

Arrivé récemment aux Washington Wizards, l’intérieur All-Star pourrait déjà changer d’équipe avant même le début de la saison 2026-27.

Selon l’insider Chris Haynes, un départ est loin d’être exclu.

« Je pense qu’il y a de bonnes chances qu’il puisse se retrouver ailleurs avant le début de la prochaine saison », a-t-il expliqué sur SiriusXM NBA Radio.

Une déclaration qui relance immédiatement les spéculations autour de l’avenir du joueur de 32 ans.

La trajectoire récente d’Anthony Davis est déjà particulièrement mouvementée. Transféré des Los Angeles Lakers vers les Dallas Mavericks en février 2025 dans un deal centré autour de Luka Doncic, il n’a jamais vraiment eu le temps de s’installer.

Freiné par les blessures, il n’a disputé qu’un nombre limité de matches avant d’être de nouveau transféré vers Washington en février 2026.

Malgré ce contexte instable, Anthony Davis reste performant lorsqu’il est sur le terrain. Sur la saison écoulée, il a compilé plus de 20 points et 11 rebonds de moyenne, tout en conservant un impact défensif notable.

Du côté des Washington Wizards, cette possible décision s’inscrirait dans une réflexion plus large autour de la direction sportive.

Entre reconstruction et recherche de flexibilité, la franchise pourrait être tentée d’explorer le marché pour maximiser la valeur de son intérieur.

À ce stade, aucun scénario n’est acté, mais la situation de Anthony Davis sera clairement l’un des dossiers à suivre.

Après deux transferts en un an, un troisième mouvement consécutif viendrait confirmer une instabilité rare pour un joueur de ce calibre.

Et si les joueurs NBA étaient des personnages d’Astérix et Obélix ?