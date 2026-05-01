Et si les joueurs NBA étaient des personnages d’Astérix et Obélix ?

Ecrit par Colinus Pimmelus, avec Paolix Di Angelix et Antonius Pimmelus.
Personnage : Astérix
Qui il est : Le héros.
Apparaît dans : Tous les albums
Son équivalent en NBA : Shai Gilgeous-Alexander
Rapide, futé et talentueux. N'hésite pas à ruser pour obtenir quelques lancer francs en plus quand c'est nécessaire.
Personnage : Obélix
Qui il est : L’autre héros.
Apparaît dans : Tous les albums
Son équivalent en NBA : Nikola Jokic
Il est tombé dedans quand il était petit. Et non, il n’est pas gros, juste un peu enveloppé. Mieux vaut ne pas l’énerver.
Personnage : Idéfix
Qui il est : Le chien d’Obélix. Petit mais valeureux et essentiel.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : Jamal Murray
Fidèle compagnon d’Obélix.
Personnage : Panoramix
Qui il est : Le druide qui prépare la potion magique.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : Stephen Curry
Let him cook. Le chef va nous concocter un classique dans un cercle qui fait la taille d’une marmite.
Personnage : Abraracourcix
Qui il est : Le chef du village gaulois.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : Kevin Durant
Se prend pour le boss alors tout le monde sait que c’est Bonnemine qui dirige. Au final, il a toujours eu besoin de se faire porter.
Personnage : Aplusbégalix
Qui il est : Le chef d’un autre village gaulois.
Apparaît dans : Le combat des chefs
Son équivalent en NBA : Alperen Sengun
Il rêve de mettre une trempe à Abraracourcix.
Personnage : Agecanonix
Qui il est : L’ancien du village.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : LeBron James
Ne lui demandez pas son âge. Il a tout connu : Gergovie, Alesia, les années 90, etc. Il en a vu défiler des Romains.
Et si les joueurs NBA étaient des personnages de Star Wars ?
Personnage : Assurancetourix
Qui il est : Le barde.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : Rudy Gobert
Tout le monde veut lui taper dessus mais il fait quand même partie du village.
Personnage : Cétautomatix
Qui il est : Le forgeron.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : Draymond Green
Il aime bien la bagarre et déteste Assurancetourix.
Personnage : Ordalfabétix
Qui il est : Le poissonnier.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Son équivalent en NBA : Dillon Brooks
Même morphologie, même coupe, même grande gueule. On achèterai pas non plus du poisson à Dillon Brooks.
Personnage : Barbe-rouge
Qui il est : Le chef des pirates.
Apparaît dans : Plusieurs albums
Son équivalent en NBA : Joel Embiid
Ça y est, le bateau est à neuf, cette fois les Pirates de Philly vont se refaire. Trust the process ! Gêné par une jambe de bois. Craint Obélix et fait tout pour ne pas le croiser.
Personnage : Triple-patte
Qui il est : Le second du capitaine des pirates.
Apparaît dans : Plusieurs albums
Son équivalent en NBA : Paul George
On le voit surtout nous donner des détails et des explications une fois que tout est fini mais pas grand-chose sur le terrain. Des genoux très usés.
Personnages : Les légionnaires du camp de Babaorum
Qui ils sont : Des Romains.
Apparaît dans : Quasiment tous les albums
Leur équivalent en NBA : Les Washington Wizards
Ils se font déboîter toute l’année. Ce ne sont pourtant pas les nouveaux Romains motivés qui manquent. Mais à l'approche de la relève, tous sont bien contents de quitter ce lieu.
Personnage : Périclès Soupalognon y Crouton, dit « Pépé »
Qui il est : Le fils du chef d’un village espagnol.
Apparaît dans : Astérix en Hispanie
Son équivalent en NBA : Luka Doncic
Il devient tout rouge quand il boude mais il a du cran le petit.
Personnage : Soupalognon y Crouton
Qui il est : Le père de Pépé
Apparaît dans : Astérix en Hispanie
Son équivalent en NBA : Dirk Nowitzki
Chef du village espagnol. Très triste quand son fils est envoyé ailleurs par les Romains.
Personnage : Ocatarinetabellatchitchix
Qui il est : Un corse.
Apparaît dans : Astérix en Corse
Son équivalent en NBA : Kawhi Leonard
Ne parle pas beaucoup. Regard noir. Il fait flipper, un peu.
Personnages : Les quatre vieux corses assis sur un banc
Qui ils sont : Quatre vieux corses assis sur un banc en train de commenter une bagarre.
Apparaît dans : Astérix en Corse
Leur équivalent en NBA : Le plateau de TNT
« Ah de mon temps les romains étaient plus physiques et plus coriaces… »
Personnage : Moralélastix
Qui il est : Un chef de village qui pense à ses sesterces.
Apparaît dans : Astérix et le Chaudron
Son équivalent en NBA : Steve Ballmer
Possède pleins d'astuces pour ne surtout pas payer la Luxury Tax de Jules César.
Et si les joueurs NBA étaient des rappeurs français ?
Personnage : Goudurix
Qui il est : Un « fils de » pistonné qui possède des chars de course et a encore beaucoup à apprendre.
Apparaît dans : Astérix et les Normands
Son équivalent en NBA : Bronny James
Une star des réseaux sociaux. Son père essaye de l’endurcir.
Numérobis et Amonbofis
Qui ils sont : Des architectes égyptiens.
Apparaît dans : Astérix et Cléopâtre
Leur équivalent en NBA : JB Bickerstaff et Jamahl Mosley
On leur demande de construire un palais alors qu’ils savent à peine dessiner un plan.
Personnage : Jolitorax
Qui il est : Le cousin britannique d’Astérix.
Apparaît dans : Astérix chez les Bretons
Son équivalent en NBA : Mike Conley
La grande classe. Poli. S’excuse auprès des Romains avant de leur casser la figure.
Personnage : Claudius Cornedurus
Qui il est : Un Romain qui parle beaucoup.
Apparaît dans : Astérix aux Jeux Olympiques
Son équivalent en NBA : Karl-Anthony Towns
Arrogant et persuadé d'être le meilleur mais en fait non.
Personnage : Prolix
Qui il est : Un faux devin.
Apparaît dans : Le Devin
Son équivalent en NBA : Nico Harrison
Il a endormi les proprio de Dallas avec ses histoires de défense qui font gagner des titres mais n'était finalement qu'un charlatan.