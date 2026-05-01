Et si les joueurs NBA étaient des personnages d’Astérix et Obélix ?

Ecrit par Colinus Pimmelus, avec Paolix Di Angelix et Antonius Pimmelus.

Personnage : Astérix

Qui il est : Le héros.

Apparaît dans : Tous les albums

Son équivalent en NBA : Shai Gilgeous-Alexander

Rapide, futé et talentueux. N'hésite pas à ruser pour obtenir quelques lancer francs en plus quand c'est nécessaire.

Personnage : Obélix

Qui il est : L’autre héros.

Apparaît dans : Tous les albums

Son équivalent en NBA : Nikola Jokic

Il est tombé dedans quand il était petit. Et non, il n’est pas gros, juste un peu enveloppé. Mieux vaut ne pas l’énerver.

Personnage : Idéfix

Qui il est : Le chien d’Obélix. Petit mais valeureux et essentiel.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : Jamal Murray

Fidèle compagnon d’Obélix.

Personnage : Panoramix

Qui il est : Le druide qui prépare la potion magique.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : Stephen Curry

Let him cook. Le chef va nous concocter un classique dans un cercle qui fait la taille d’une marmite.

Personnage : Abraracourcix

Qui il est : Le chef du village gaulois.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : Kevin Durant

Se prend pour le boss alors tout le monde sait que c’est Bonnemine qui dirige. Au final, il a toujours eu besoin de se faire porter.

Personnage : Aplusbégalix

Qui il est : Le chef d’un autre village gaulois.

Apparaît dans : Le combat des chefs

Son équivalent en NBA : Alperen Sengun

Il rêve de mettre une trempe à Abraracourcix.

Personnage : Agecanonix

Qui il est : L’ancien du village.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : LeBron James

Ne lui demandez pas son âge. Il a tout connu : Gergovie, Alesia, les années 90, etc. Il en a vu défiler des Romains.

Et si les joueurs NBA étaient des personnages de Star Wars ?

Personnage : Assurancetourix

Qui il est : Le barde.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : Rudy Gobert

Tout le monde veut lui taper dessus mais il fait quand même partie du village.

Personnage : Cétautomatix

Qui il est : Le forgeron.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : Draymond Green

Il aime bien la bagarre et déteste Assurancetourix.

Personnage : Ordalfabétix

Qui il est : Le poissonnier.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Son équivalent en NBA : Dillon Brooks

Même morphologie, même coupe, même grande gueule. On achèterai pas non plus du poisson à Dillon Brooks.

Personnage : Barbe-rouge

Qui il est : Le chef des pirates.

Apparaît dans : Plusieurs albums

Son équivalent en NBA : Joel Embiid

Ça y est, le bateau est à neuf, cette fois les Pirates de Philly vont se refaire. Trust the process ! Gêné par une jambe de bois. Craint Obélix et fait tout pour ne pas le croiser.

Personnage : Triple-patte

Qui il est : Le second du capitaine des pirates.

Apparaît dans : Plusieurs albums

Son équivalent en NBA : Paul George

On le voit surtout nous donner des détails et des explications une fois que tout est fini mais pas grand-chose sur le terrain. Des genoux très usés.

Personnages : Les légionnaires du camp de Babaorum

Qui ils sont : Des Romains.

Apparaît dans : Quasiment tous les albums

Leur équivalent en NBA : Les Washington Wizards

Ils se font déboîter toute l’année. Ce ne sont pourtant pas les nouveaux Romains motivés qui manquent. Mais à l'approche de la relève, tous sont bien contents de quitter ce lieu.

Personnage : Périclès Soupalognon y Crouton, dit « Pépé »

Qui il est : Le fils du chef d’un village espagnol.

Apparaît dans : Astérix en Hispanie

Son équivalent en NBA : Luka Doncic

Il devient tout rouge quand il boude mais il a du cran le petit.

Personnage : Soupalognon y Crouton

Qui il est : Le père de Pépé

Apparaît dans : Astérix en Hispanie

Son équivalent en NBA : Dirk Nowitzki

Chef du village espagnol. Très triste quand son fils est envoyé ailleurs par les Romains.

Personnage : Ocatarinetabellatchitchix

Qui il est : Un corse.

Apparaît dans : Astérix en Corse

Son équivalent en NBA : Kawhi Leonard

Ne parle pas beaucoup. Regard noir. Il fait flipper, un peu.

Personnages : Les quatre vieux corses assis sur un banc

Qui ils sont : Quatre vieux corses assis sur un banc en train de commenter une bagarre.

Apparaît dans : Astérix en Corse

Leur équivalent en NBA : Le plateau de TNT

« Ah de mon temps les romains étaient plus physiques et plus coriaces… »

Personnage : Moralélastix

Qui il est : Un chef de village qui pense à ses sesterces.

Apparaît dans : Astérix et le Chaudron

Son équivalent en NBA : Steve Ballmer

Possède pleins d'astuces pour ne surtout pas payer la Luxury Tax de Jules César.

Et si les joueurs NBA étaient des rappeurs français ?

Personnage : Goudurix

Qui il est : Un « fils de » pistonné qui possède des chars de course et a encore beaucoup à apprendre.

Apparaît dans : Astérix et les Normands

Son équivalent en NBA : Bronny James

Une star des réseaux sociaux. Son père essaye de l’endurcir.

Numérobis et Amonbofis

Qui ils sont : Des architectes égyptiens.

Apparaît dans : Astérix et Cléopâtre

Leur équivalent en NBA : JB Bickerstaff et Jamahl Mosley

On leur demande de construire un palais alors qu’ils savent à peine dessiner un plan.

Personnage : Jolitorax

Qui il est : Le cousin britannique d’Astérix.

Apparaît dans : Astérix chez les Bretons

Son équivalent en NBA : Mike Conley

La grande classe. Poli. S’excuse auprès des Romains avant de leur casser la figure.

Personnage : Claudius Cornedurus

Qui il est : Un Romain qui parle beaucoup.

Apparaît dans : Astérix aux Jeux Olympiques

Son équivalent en NBA : Karl-Anthony Towns

Arrogant et persuadé d'être le meilleur mais en fait non.

Personnage : Prolix

Qui il est : Un faux devin.

Apparaît dans : Le Devin

Son équivalent en NBA : Nico Harrison

Il a endormi les proprio de Dallas avec ses histoires de défense qui font gagner des titres mais n'était finalement qu'un charlatan.