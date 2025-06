Et si les personnages de Star Wars étaient des joueurs NBA ?

Dossier écrit par Paolo De Angelis, Colin Pimmel et Antoine Pimmel.

Dark Vador

Particularité : Il inspire la peur à ses adversaires. Très méchant mais tellement fort.

Son équivalent NBA : Michael Jordan

L’Histoire de Star Wars, c’est surtout celle de Dark Vador. Ou d’Anakin Skywalker. Tout commence avec lui dans l’épisode 1 et tout se termine avec lui dans le 6. Tiens, 6 films (comment ça, 9 ? Vous avez fumé, il n’y certainement pas eu trois trilogies Star Wars), comme le nombre de bagues décrochées par Michael Jordan au cours de sa carrière. Il a massacré ses rivaux dans la Conférence Est avec autant d’aisance, de sang-froid et de cruauté que le tout fraîchement transformé Vador quand il terrassait des gosses dans un temple Jedi. Il est le personnage ultime de la saga, le G.O.A.T. D’ailleurs, au moment où les petits jeunes ont tendance à oublier à quel point il est puissant, les types de chez Lucas Films ont eu la bonne idée de nous le ramener dans « Rogue One », histoire de calmer tout le monde et de rappeler qui reste le boss.

Anakin Skywalker, enfant

Particularité : Drôle, extrêmement doué, jusqu’où ira-t-il ? Après tout, ce n’est qu’un enfant.

Son équivalent NBA : Anthony Edwards

Si jeune et déjà si fort, capable de piloter un fighter et de sauver Naboo pour l’un ou de mener les Minnesota Timberwolves deux années de suite en finales de Conférence. Dans les deux cas, c’est du jamais vu. Le talent est immense mais leur immaturité (bon, pour Anakin, ça se comprend, il a 9 piges hein) amène certains à rester sceptiques. Il se pourrait que leur penchant pour les femmes les poussent du côté obscur.

Anakin Skywalker, adulte

Particularité : The Chosen One. Celui qui est censé ramener l’équilibre dans la force. Par contre, c’est moi où il est un peu con ?

Son équivalent NBA : LeBron James

L’élu, autoproclamé pour le coup. Présenté trop tôt comme celui qui devait ramener l’âge d’Or de la NBA, ou des Jedis, anéantir les Siths et rétablir la paix dans la galaxie en mettant fin aux débats. Malgré une pression absolument gigantesque, LeBron comme Anakin ont su développer leur talent sans limite.

Luke Skywalker

Particularité : Héros parfait mais caricatural.

Son équivalent NBA : Wardell Stephen Curry

Wardell, ça fait vraiment bien un nom de paysan qui grandit dans le sable de Tatooine et se fait chier sur sa planète en rêvant d’aventures. Pas si différent de l’Ohio natal ou de la Caroline du Nord de Steph, quoi. Bon, Curry n’est pas un fils de fermier mais bien de joueur NBA. Son avenir était tout tracé, comme celui de Luke, dont la force faisait déjà partie de son ADN à la naissance. L’un comme l’autre sont les gentils finalement trop gentils ou trop lisses tout en ayant tendance à surjouer le mec bien. Alors qu’ils sont en réalité plein d’arrogance, fruit d’une confiance extrême en leur capacité à réussir des quêtes ou rentrer des tirs inimaginables. Comment ne pas voir du Curry en Skywalker, quand ce dernier, après un briefing d’une minute où chacun s’est accordé à dire que c’est impossible de viser une bouche d’aération avec une torpille pour faire exploser l’étoile noire, répond : « si, si tranquille, moi je peux le faire. » Et il l’a fait. Sans l’ordinateur de bord en plus.

Han Solo

Particularité : Mercenaire mais avec un bon fond. Dégaine vite.

Son équivalent NBA : Kevin Durant

Deux des plus fines gâchettes de n’importe quel univers. Mieux vaut les avoir avec que contre soi. Par contre, ils ont tendance à vouloir se barrer un peu vite dès que ça sent le roussi.

Chewbacca

Particularité : Fidèle mais râleur, ne parle pas mais grogne. Un background sans doute très sombre.

Son équivalent NBA : Steven Adams

On ne sait pas vraiment qui a le plus de poils ou de force pure entre les deux. Ils pourraient arracher la tête d’un homme à mains nues mais s’abstiennent généralement de céder complètement à leur colère. Les vrais bons amis qui seront toujours là quand il y a une galère.

Lando Calrissian

Particularité : La classe avant tout. Mais un traître.

Son équivalent NBA : Ray Allen

Imaginez la tronche de Paul Pierce ou Kevin Garnett quand ils ont appris que Ray Allen passait de Boston à Miami. Ben c’est un peu près la même que celle de Han Solo quand, pépère, il pensait qu’il allait se déguster un bon repas tranquille dans la cité de Bespin, tout ça pour voir Dark Vador invité par Lando au festin, et en plus assis à la chaise du chef. Mais il n’avait pas le choix !!! Je peux vous dire que si Steven Adams avait joué aux Celtics, Allen se serait pris un sacré tampon lors de leurs retrouvailles. Bref, malgré cet acte presque impardonnable, Calrissian reste un général de guerre toujours là dans les moments clés et une gâchette hors pair.

Boba Fett

Particularité : Il a un jet pack. Il aime les armes.

Son équivalent NBA : Ja Morant

Trop « badass ». Ultra charismatiques. Mais d’abord intéressés par les guns et la violence. On ne souhaite pas à Ja Morant de finir dévorer lentement pendant des milliers d’années au fin fond de l’estomac d’un ver gigantesque mais c’est une chute similaire à Fett qui l’attend s’il n’apprend pas vite la leçon.

Lobot

Particularité : Il un implant dans la tête et il est extrêmement fidèle. Chauve aussi.

Son équivalent NBA : Alex Caruso

Le « role player » silencieux et terriblement précieux. Le genre de mecs dont personne ne parlent alors qu’ils ont pourtant tout changé.

Yoda

Particularité : Vieux, dyslexique mais infiniment respecté.

Son équivalent NBA : Phil Jackson

Un goût un peu trop prononcé pour la philosophie et la fumette chez Maître Yoda comme chez le « Maître Zen. » Ils ont formé les plus grands champions, qui les ont sans doute d’abord pris pour des fous. Phil Jackson a aussi une bonne tronche à lâcher des « la vérité, tu trouveras » en filant des bouquins qui n’ont aucun sens à ses joueurs.

Empereur Palpatine

Particularité : Politicien machiavélique qui trempe dans plein d’affaires louches.

Son équivalent NBA : David Stern

Le mec qui tire les ficelles par derrière, depuis le début. L’homme de tous les complots. Le gangster originel.

Comment David Stern a sauvé Carmelo Anthony avec un move de gangster

Jar Jar Binks

Particularité : Un clown qui ne sert à rien. Si seulement il se concentrait.

Son équivalent NBA : Cameron Payne ou Russell Westbrook

Jar Jar c'est l'équivalent d'un mec qui dunk dans le mauvais panier mais loupe tellement son dunk que ça part dans le bon panier. Tellement inutile en apparence que certains se sont demandés si Binks n’était pas un Sith en secret. Peut-être que c’est pareil pour Payne : envoyé à New York pour détruire les Knicks de l’intérieur. Ah quand il s’agit de danser ou de faire le pitre, là c’est sûr qu’il y a du monde. Même quand ils réussissent quelque chose, on se dit qu’ils n’ont pas fait exprès. Au final, ils ont tous un rôle : sans Jar Jar, les Jedis n'auraient pas eu d'armée. Mais en même temps, c'est aussi lui qui facilite l'accession de Palpatine au pouvoir. Westbrook et Westbrick.

Amiral Ackbar

Particularité : Assis sur une chaise. Pas forcément très doué en stratégie. Après tout, c’est un calamar.

Son équivalent NBA : Doc Rivers

Ils ont un poste hyper important mais personne ne capte comment ils en sont arrivés là. Puis qui mieux que Doc Rivers pour gueuler « IT’S A TRAP » devant un truc que tout le monde avait vu venir sauf lui.

Greedo

Particularité : Mort. Il cherche la bagarre mais perd.

Son équivalent NBA : Dillon Brooks

Greedo était sans doute un bon gars mais quelle idée débile d’avoir provoqué Han Solo. Un peu comme quand Dillon Brooks essayait de se chauffer avec LeBron James ou n’importe quelle superstar plus forte que lui.

C-3PO

Particularité : Il pourrait faire plus mais ne tire jamais. Ne lui donnez surtout pas un blaster.

Son équivalent NBA : Ben Simmons

Deux personnages absolument inoffensifs malgré des qualités certaines.

Comte Dooku

Particularité : Incroyable duelliste, probablement complotiste et problématique.

Son équivalent NBA : Kyrie Irving

Dooku n’est pas le premier cité dans les power rankings des Jedi les plus puissants de tous les temps. Pourtant, il est le plus élégant à voir combattre. Kyrie Irving excelle balle en main comme le Comte avec son sabre laser. Ils maîtrisent l’art noble du duel comme personne. Par contre, ils auraient dû faire un peu moins de « recherches personnelles » sur les sujets de société importants.

Général Grievous

Particularité : ruiné par les blessures : c’est un être vivant ou un robot ?

Son équivalent NBA : Joel Embiid

Peut-être que les Sixers pourraient viser le titre si Embiid jouait avec un exosquelette.

Grogu

Particularité : Il faut le protéger à tout prix.

Son équivalent NBA : Victor Wembanyama

Ils ont tous les deux l’âge de jouer au Lego mais ils sont déjà super puissants. Mais d’où sont sortis des OVNIS pareils ?

Jabba le Hutt

Particularité : Gros, aime l’argent et impitoyable mais au fond il sait bien rigoler.

Son équivalent NBA : Shaquille O’Neal

Il a beau être jaloux et faire des siestes devant les matches comme Jabba devant une course de pods, Shaq aime surtout faire la fête, même à son âge. N’oublions pas qu’ils ont tout de même dominé leur business avant de se la couler douce.

Qui-Gon Jinn

Particularité : Il avait raison depuis le début.

Son équivalent NBA : Mike D’Antoni

Deux hommes avec une vision avant tout le monde. Prêts à tout pour défendre leurs idées, quitte à aller contre l’avis général. Terrassés sous les critiques ou le sabre laser de Dark Maul. L’un fait plus mal que l’autre. L’Histoire a montré qu’ils avaient raison, même s’ils n’ont pas pu être là pour le voir.

Obi Wan Kenobi

Particularité : Un mentor. Il s’en fout de la gloire et peut vivre reclus dans l’anonymat. Drôle malgré les apparences.

Son équivalent NBA : Tim Duncan

Des spécialistes de la défense plutôt que de l’attaque mais attention à ne pas les sous-estimer dans ce domaine. Ils peuvent aller vivre dans le trou du cul du monde (Tatooine bordel) une fois leur mission accomplie, sans en avoir rien à faire des honneurs.

Dark Maul

Particularité : Il ne parle pas, il est là pour tuer. Il a un putain de bâton laser.

Son équivalent NBA : Kawhi Leonard

Deux assassins au sang-froid. Autre point commun : ils n’ont plus de jambes.

Droopy McCool

Particularité : Un chanteur dans un bar. Un nom qui ne répond pas à la hauteur des attentes (il est très laid, vous pouvez Google).

Son équivalent NBA : Romeo Langford

Un nom de star, un parfait inconnu.

Kylo Ren

Particularité : Copy Cat. Non, tu n’es pas Dark Vador.

Son équivalent NBA : Karl-Anthony Towns. Ou Jayson Tatum.

On imagine très bien Kylo Ren s’enfermer dans sa chambre dans le noir pour pleurer après un combat de sabre perdu, comme Karl-Anthony Towns quand les Nuggets ont fini champions. Ils ne sont pas ceux qu’ils croient être.

Grand Moff Tarkin

Particularité : Un homme d’état impitoyable mais sérieux. Il n’a pas hésité à détruire une planète. Sûrement un père exigeant.

Son équivalent NBA : Pat Riley

Ils ont chacun fini par payer leur arrogance et leur incapacité à voir leur propre chute arriver. Mais si l’Empire a autant dominé la galaxie, c’est grâce à Tarkin, aussi fin stratège que Riley aux Lakers, Knicks et au Heat. Leur réserve de gomina est supérieure à celle de 90% de la planète.

R2D2

Particularité : Définitivement doué mais ne fait jamais rien sauf si votre vie est en jeu. Clutch.

Son équivalent NBA : Robert Horry

Pourquoi c’est toujours R2 qui vient sauver tout le monde quand Solo beugle dans tous les sens et fait le con pendant 30 minutes ? « Big Shot Rob » Horry a changé le destin de tellement de héros, comme son penchant droïde dans Star Wars.

Mace Windu

Particularité : La classe incarnée, le meilleur de tous pour un épisode puis ciao. Sacrifié sur l’autel de la vengeance éternelle.

Son équivalent NBA : Derrick Rose

Ils auraient pu changer toute l’Histoire. Ils ont fini en martyrs.

Sebulba

Particularité : Méchant, champion, probablement fort mais tricheur.

Son équivalent NBA : Draymond Green

Du vice à tous les étages. Des adeptes des coups de pute, même quand ils n’en ont pas besoin pour gagner. C’est juste plus fort qu’eux. Une petite grenade dans le réacteur d’un pod, un petit coup de pied dans les couilles.

Wicket et tous les ewoks

Particularité : Surcotés selon les haters, sous cotés selon les spécialistes. Personne n’aurait cru qu’ils iraient aussi loin face à l’Empire.

Son équivalent NBA : Tyrese Haliburton et les Pacers

Mais qui pouvait penser que des nounours en peluche allaient foutre la pâtée aux stormtroopers d’élite – si, si, c’est ce qu’a dit Palpatine : « j’ai envoyé mes meilleures troupes sur la Lune d’Endor… » et ben putain – et à des machines de guerre, le tout en balançant des cailloux (même pas des pierres) et en construisant des pièges avec des cordes ? On dirait les Pacers qui finissent champions NBA en battant Giannis, les Cavs, les Knicks puis le Thunder.

Watto

Particularité : Il avait chez lui l’élu, le plus grand de tous les temps. Mais il s’est dit que c’était mieux de le parier aux courses.

Son équivalent NBA : Nico Harrison

Pour les moins connaisseurs, Watto, c’est celui qui embauchait Anakin Skywalker. Enfin c’était son esclave. Watto, c'est un escroc qui se pense incarottable. Haha, non, lui vraiment, on ne lui fait pas hein. Hey Rob Pelinka, tu crois que tu vas l’avoir avec tes petits tricks de Jedi ? Miser sur un gamin blondinet avec des grosses joues ? Puis quoi encore. Comment ça le petit est devenu le plus grand Jedi de tous les temps ?