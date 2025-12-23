Anthony Davis hué par les fans de New Orléans

De retour à New Orléans, Anthony Davis a été hué sur chaque possession par les fans des Pelicans, un accueil glacial qui rappelle les tensions persistantes depuis son départ.

Les fans des New Orleans Pelicans n’ont pas retenu leur colère lundi soir contre Anthony Davis, l’ancienne star de la franchise, copieusement hué à chaque fois qu’il touchait le ballon lors de la confrontation avec les Dallas Mavericks. Lors de cette rencontre au Smoothie King Center, les supporters ont transformé chacune de ses possessions en récital de « BOOOOOOO ! »

Davis, sélectionné en tant que premier choix de draft par les Pelicans en 2012, a passé sept saisons avec l’équipe, cumulant une moyenne de 23,7 points, 10,5 rebonds, 2,4 contres et 2,1 passes décisives en 466 matchs tout en remportant six sélections All-Star et trois apparitions All-NBA avec New Orléans.

La relation entre Davis et le public n’a jamais vraiment guéri depuis qu’il a demandé son transfert en 2019 et a été envoyé aux Los Angeles Lakers, un départ qui a laissé des rancunes persistantes chez une partie des fans. Chaque fois que Davis recevait la balle cette nuit, l’accueil des supporters rappelait cette fracture, les huées couvrant ses actions sur le parquet.

*Anthony Davis touches the ball* Pelicans fans: "BOOOOOOO!"

pic.twitter.com/4uaG7xgahz — Mavs Nation (@MavsNationCP) December 23, 2025

Sur le plan sportif, malgré une performance individuelle plus que solide de Davis (35 pts, 17 rbds !), les Pelicans ont eu le dernier mot. New Orléans s’est imposé 119-113, complétant une remontée spectaculaire après avoir été dominé pendant une bonne partie du match avant d’écraser Dallas 40-26 dans le dernier quart-temps.

À l’issue de la rencontre, Anthony Davis n’a pas esquivé : « Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire », a-t-il déclaré. « Prendre soin de la balle, protéger le cercle… Nous avons laissé PJ seul avec Zion... Des choses simples. Nous avons manqué des tirs. Des pertes de balle en fin de quart. C’est là que le match s’est joué. Nous avons manqué 10 lancers francs. L’autre équipe a marqué 40 points au quatrième quart. »

Alors que la série de victoires des Pelicans se poursuit, les huées envers Davis rappellent que, dans le basketball comme ailleurs, les anciens héros ne sont jamais totalement oubliés… surtout quand leur départ laisse une plaie ouverte.

