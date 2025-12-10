Anthony Davis : la véritable position des Detroit Pistons

Les Pistons ne comptent pas tenter un trade pour Anthony Davis. Malgré les rumeurs, Detroit veut poursuivre son développement interne et rester prudent cette saison.

Les Detroit Pistons étaient récemment cités parmi les équipes susceptibles de se positionner sur un trade d’Anthony Davis, que les Dallas Mavericks seraient prêts à écouter. Mais selon les informations de Marc Stein, la franchise du Michigan n’aurait aucune intention de se lancer dans un mouvement majeur en cours de saison.

Detroit veut avancer “prudemment”

Invité sur SiriusXM NBA Radio, Marc Stein a expliqué que malgré l’intérêt supposé pour Anthony Davis, l’état-major des Pistons privilégie aujourd’hui la continuité.

« Les premiers échos que l’on entend, c’est qu’ils veulent continuer à opérer prudemment », a-t-il affirmé. « On verra où ils en seront en février. Mais ce qu’on entend c’est qu’ils ne veulent pas faire un trade tapageur.

Il y a cette idée qu’ils pourraient tenter un coup avec Anthony Davis. Je ne vois pas Detroit faire cela en pleine saison. L’impression qu’on a, c’est qu’ils veulent rester mesurés et laisser ce groupe grandir de manière organique. »

Une progression qui incite à la stabilité

Portés par l’explosion de leurs jeunes stars, les Pistons réalisent un début d’exercice impressionnant. Avec un bilan de 19-5, ils occupent la première place de la Conférence Est.

Cade Cunningham a franchi un nouveau cap, tournant à 27,5 points, 9,3 passes et 6,4 rebonds. À ses côtés, Jalen Duren a pris une dimension inattendue avec 18,8 points et 11,5 rebonds de moyenne, au point de s’inviter dans les conversations pour le All-Star Game.

Dans ces conditions, Detroit ne ressent aucune urgence à sacrifier des assets ou bouleverser sa construction actuelle. La franchise dispose déjà de nombreux choix de draft et de flexibilité pour opérer un renfort au moment opportun.

Un projet long terme assumé

La stratégie est claire : maintenir l’élan actuel et continuer à construire autour d’un noyau qui fonctionne. Les Pistons veulent confirmer cette dynamique face aux Hawks vendredi, sans céder à la tentation d’un trade de star en pleine saison.