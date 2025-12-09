Anthony Davis : trois équipes prêtes à tenter un trade

Anthony Davis pourrait quitter les Mavericks : Detroit, Atlanta et Toronto préparent déjà des offres. Dallas hésite entre une extension et un trade.

Les discussions autour de l’avenir d’Anthony Davis à Dallas prennent de l’ampleur. Selon plusieurs rapports concordants, dont ceux de Shams Charania, trois franchises de l’Est - les Detroit Pistons, les Atlanta Hawks et les Toronto Raptors - devraient se positionner en vue d’un trade si les Mavericks ouvrent réellement la porte à un départ.

Dallas ouvre la porte… sans la pousser

Dans un contexte difficile (9-16, 11e à l’Ouest), les Mavericks ont inscrit plusieurs joueurs sur la liste des potentiels partants : Anthony Davis, Klay Thompson, D’Angelo Russell et Daniel Gafford.

L’agent de Davis, Rich Paul, a rencontré Michael Finley et Matt Riccardi, les co-GM intérimaires. Il a demandé de la clarté sur le projet : extension ou transfert ?

Dallas, de son côté, ne ferme aucune porte. Le front office veut observer l’évolution de l’équipe avant de décider.

Une extension reste possible : Davis sera éligible dès le 6 août à un contrat maximum de quatre ans pour 275 millions de dollars. À l’inverse, un trade dès cette saison n’est pas exclu, et Davis deviendra free agent en 2027 s’il décline sa player option.

Trois franchises de l’Est prêtes à passer à l’action

D’après Shams Charania et ESPN, les Pistons, Hawks et Raptors ont déjà été identifiés comme prétendants sérieux.

Les Detroit Pistons, meilleure équipe de l’Est (19-5), affichent déjà une rotation solide. Mais ils sont aussi à la recherche d’un joueur capable d’élever encore leur plafond en playoffs.

Les Atlanta Hawks ont signé un début de saison positif (14-11) et sont ambitieux. Davis représenterait évidemment un renfort majeur dans le secteur intérieur.

Idem côté Toronto Raptors, 4e à l’Est, et qui pourraient se montrer agressifs sur le marché pour saisir une opportunité de revenir dans la course aux finales de Conf’.

Pour Davis, un échange avec une de ces franchises signifierait une première expérience en Conférence Est, lui qui a toujours évolué à l’Ouest depuis son arrivée en NBA.

Un marché prêt à s’emballer

Le profil d’Anthony Davis - 10 fois All-Star, champion NBA, encore productif malgré les blessures - reste considéré comme un atout majeur pour toute équipe visant le titre. Les trois franchises citées voient en lui un potentiel game changer.

Dallas, de son côté, avance prudemment. L’intérieur reste l’un des visages du projet post-Doncic, mais une reconstruction ou une reconfiguration rapide n’est plus une hypothèse à exclure.

La situation pourrait accélérer dès le 15 décembre, date à laquelle de nombreux joueurs deviennent éligibles aux trades, annonce traditionnelle du début des discussions de très haut niveau en NBA.

