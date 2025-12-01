Les Bulls ont discuté en interne d’un possible trade pour Anthony Davis, alors qu’un ancien All-Star affirmait il y a deux semaines que la star aurait envie de jouer à Chicago, sa ville natale.

Les Bulls étudient l’idée d’un trade pour Anthony Davis

Les Chicago Bulls ont mené des discussions internes autour d’un possible mouvement majeur : tenter un trade pour Anthony Davis.

Selon ESPN, la franchise voit la star des Mavericks comme une réponse à ses soucis de protection de cercle et d’impact intérieur.

Davis, né à Chicago, correspond au profil de vétéran d’élite que les Bulls pourraient tenter de cibler. Ils ont placé l’ancrage local au cœur de leur projet ces dernières années (Ayo Dosunmu, Jevon Carter, Matas Buzelis). L’idée d’un retour du “kid de Chicago” reste donc un scénario à surveiller.

Une rumeur relancée… il y a deux semaines

La piste a pris de l’ampleur récemment, car John Wall, ancien All-Star et ex-coéquipier de Davis à Kentucky, expliquait il y a une quinzaine de jours que les rumeurs tournaient autour d’un souhait d’AD de jouer à Chicago, sa ville natale.

Une déclaration qui a circulé largement, même si Davis n’a évidemment rien confirmé publiquement.

L’intérêt interne des Bulls intervient donc dans un contexte où son nom autour de Chicago a été relancé très récemment.

Un noyau jeune intouchable

Malgré ces réflexions, la franchise aurait fixé une limite claire : Chicago ne touchera pas à son jeune noyau tant qu’il ne sera pas plus proche d’un véritable statut de contender.

Coby White, Josh Giddey, Matas Buzelis et Noa Essengue sont vus comme des pièces fondamentales à long terme, et ne seraient pas inclus dans de potentiels scénarios de trade. Ce qui rend celui-ci plus complexe à mettre en place.

Un dossier complexe, mais crédible

Il ne s’agit que de discussions internes, pas d’une démarche officielle auprès de Dallas. Son contrat, son historique de blessures et le contexte du trade de Luka Doncic l’hiver dernier rendent tout deal compliqué.

Mais entre les réflexions internes des Bulls et la sortie très récente de John Wall, une chose est claire : l’hypothèse d’un retour à Chicago pour Anthony Davis n’a jamais semblé aussi vivante.