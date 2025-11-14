Anthony Davis voudrait rejoindre les Bulls selon un ancien All-Star

Selon une ancienne star NBA proche du joueur, Anthony Davis voudrait quitter les Mavss pour les Chicago Bulls, l'équipe de sa ville natale.

La crise continue chez les Dallas Mavericks, et les rumeurs s’empilent autour d’Anthony Davis. Cette fois, elles viennent d’un ancien All-Star et d’un proche du joueur. Dans l’émission « Run It Back » sur FanDuel TV, John Wall a expliqué qu’il « entend » de plus en plus que Davis aimerait quitter les Mavs pour rejoindre… les Chicago Bulls, l’équipe de sa ville natale.

Interrogé sur ce que Davis devrait faire dans la tourmente actuelle, Wall n’a pas tourné autour du pot.

« Les blessures font partie du jeu, on ne peut pas contrôler ça, et c’est ce qui a été la kryptonite d’AD ces dernières années », a-t-il d’abord rappelé. « Je pense qu’à ce stade, AD en a probablement fini avec tout ça. Je ne veux pas parler pour lui, mais il veut sans doute aller de l’avant. »

La suite a été encore plus explicite.

« Tu ne peux pas croire tout ce que tu vois dans les médias, mais il se dit qu’il veut retourner à Chicago pour voir ce qui s’y passe », a glissé Wall, qui connaît Anthony Davis depuis leurs années communes à Kentucky. De quoi alimenter immédiatement les spéculations autour d’un possible mouvement.

John Wall believes Anthony Davis is done with Dallas and wants to see AD traded 👀 "You been hearing he wants to go back to Chicago and see what's going on."@JohnWall | @MichelleDBeadle | @boogiecousins | @TeamLou23 pic.twitter.com/w33LcK3cG9 — Run It Back (@RunItBackFDTV) November 13, 2025

Dans le contexte actuel, ces déclarations arrivent évidemment au pire moment pour Dallas. Entre le licenciement du GM Nico Harrison et un début de saison catastrophique, les Mavericks semblent s’enfoncer un peu plus chaque semaine. Le bilan est désormais de 3-9, et la défaite de mercredi contre les Suns à domicile n’a fait qu’alimenter la frustration des fans.

Anthony Davis, lui, n’a presque pas joué. Touché au mollet depuis la fin octobre, il n’est apparu que cinq fois cette saison et n’a disputé que sept minutes lors de son dernier match, le 29 octobre contre Indiana. Son absence prolongée renforce la perception d’un projet fragilisé, construit autour de lui et de Kyrie Irving mais jamais réellement aligné sur le terrain.

« Je pense qu’ils vont essayer de faire exploser l’équipe et de construire autour de Cooper Flagg et de se débarrasser de quelques autres pièces. Mais ils ont une de ces équipes qui peuvent fonctionner si tout le monde est en forme. Je pense qu’ils auraient pu être une équipe importante à l’Ouest, mais avec le renvoi de Nico Harrison, ils doivent vouloir prendre une autre direction », poursuit John Wall.

Pendant ce temps, les Bulls connaissent eux aussi un passage à vide après un départ idéal. Leur début de saison à 5-0 a laissé place à quatre défaites consécutives, pour un bilan de 6-5. Suffisant pour que Chicago envisagerait réellement une arrivée d’Anthony Davis si l’occasion se présentait ? Rien n’indique que la franchise serait prête à bouger, mais la simple existence de la rumeur a de quoi intriguer.

Entre un vestiaire des Mavericks en perte de repères, un propriétaire qui intervient dans les décisions médicales et un Anthony Davis à peine visible sur le terrain, la situation ressemble aujourd’hui à un immense point d’interrogation. Et les propos de John Wall ne font qu’ajouter au brouillard ambiant.

