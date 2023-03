Les Lakers battus par les Knicks, Anthony Davis assume ses responsabilités

Anthony Davis se retrouve seul aux commandes des Los Angeles Lakers en l’absence de LeBron James, blessé et absent encore plusieurs jours. L’intérieur All-Star prend son rôle à cœur et il ne se cache pas après une défaite. En effet, il s’est nommé responsable du court revers contre les New York Knicks dimanche soir (108-112).

« Ma prestation a été la raison de notre échec. J’ai très mal joué. Je n’ai pas réussi à mettre mes tirs, layups, lancers, etc. Les gars ont fait le boulot, pas moi. »

Anthony Davis a terminé avec 17 points, 16 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 block mais il a manqué de réussite : 8 sur 18 aux tirs et 1 sur 5 aux lancers-francs. Un poil plus d’adresse et ça passait sans doute pour Los Angeles. Mais la défaite ne s’explique pas uniquement par sa contre-performance.

« C’est de la faute de chacun. On perd en équipe et on gagne en équipe », remarque justement Dennis Schröder. « AD veut être grand tout le temps et il l’est 90% du temps. Il ne peut pas mettre cette défaite juste sur son dos. »

Les Lakers ont gagné 8 des 12 matches qu’ils ont disputés depuis la deadline. En revanche, ils ont raté une opportunité de revenir à 50% de victoires, ce qui aurait été une première cette saison. L’équipe californienne reste en course pour le play-in et donc pour une qualification en playoffs.

