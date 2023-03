Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Nuggets : 122-120

Cavs @ Hornets : 114-108

Wizards @ Sixers : 93-112

Blazers @ Pelicans : 110-127

Thunder @ Spurs : 102-90

Knicks @ Lakers : 112-108

Le classement

- Ces Nets nouvelle version sont décidément surprenants et dans le bon sens du terme. Les voilà qui viennent d'infliger une troisième défaite de suite à Denver, le leader de l'Ouest, au Colorado, et en ayant survécu à un nouveau triple-double de Nikola Jokic (35 points, 20 rebonds, 11 passes) et à un comeback tardif des Nuggets.

Mikal Bridges (25 pts), Spencer Dinwiddie (15 pts, 16 pds), Nic Claxton (20 pts) et Dorian Finney-Smith (15 pts) ont été à l'origine de cette victoire, comme un symbole de la dynamique nouvelle qui s'est instaurée depuis la deadline.

Jokic n'est pas passé loin du hold-up pour Denver, mais son tir à 5 secondes de la fin n'a pas fait mouche.

- Les Knicks avaient besoin de rebondir après leurs trois défaites de suite et la tâche ne s'annonçait pas simple sur le parquet des Lakers et sans Jalen Brunson. New York a trouvé les ressources pour repartir de l'avant, grâce notamment à Julius Randle (33 pts) et RJ Barrett (30 pts). Dominés, les Angelenos ont tout de même donné des sueurs froides à leurs visiteurs en revenant à 2 points à 19 secondes de la fin, mais Josh Hart a plié l'affaire sur la ligne.

D'Angelo Russell a inscrit 33 points et 8 passes, son meilleur total de la saison, mais a été limité à 2 points dans le 4e quart-temps, une fenêtre sur laquelle il brille généralement.

🔥 33 points for Julius Randle

🔥 30 for RJ Barrett (13 in the 4Q)

🔥 Big road W for NYK pic.twitter.com/8t4cGJyfke — NBA (@NBA) March 13, 2023

- Cleveland s'est fait peur à Charlotte, mais a réussi à renverser la situation et à combler un retard de 16 points pour finalement l'emporter. Darius Garland (28 pts), Donovan Mitchell (23 pts) et Evan Mobley (18 pts) ont réussi à forcer la décision, le premier inscrivant le lancer de la victoire à 10 secondes du terme.

- Et de 5 pour Philadelphie ! Les Sixers ont conquis une nouvelle victoire à domicile face à Washington pour maintenir Milwaukee et Boston sous pression. Les joueurs de Doc Rivers n'ont pas tremblé une seconde, dans le sillage de Joel Embiid (34 pts) et James Harden (18 pts, 14 pds).

Du côté des Wizards, Cory Kispert a inscrit 25 points, son record en NBA.

- Trey Murphy a choisi le bon moment pour claquer 41 points (son record en NBA) et mener les Pelicans à la victoire. Portland, que NOLA a battu dimanche, est un adversaire direct pour le play-in tournament et un succès s'imposait.

Avec 9 paniers à 3 points, Murphy a orchestré le blowout des Blazers qui commencent à voir la ligne de flottaison s'éloigner après cette troisième défaite consécutive...

CAREER NIGHT for @treymurphy in the @PelicansNBA W! 41 points (career high)

9 threes (career high) And a big-time dunk at the end for good measure 💥 pic.twitter.com/yFFbBdeyaX — NBA (@NBA) March 13, 2023

Damian Lillard n'a pas pu donner la réplique en matière de 3 points, puisqu'il n'a pas participé à ce match en raison d'une douleur au mollet.

- Ousmane Dieng a activement participé à la victoire du Thunder sur le parquet des Spurs. Le Français, de plus en plus impliqué dans la rotation de Mark Daigneault, a posé 17 points et 8 rebonds en 28 minutes, pour épauler l'excellent Jalen Williams (21 pts, 10 pds, 7 rbds) et Josh Giddey (15 pts, 11 rbds, 5 pds).

OKC et 10e, avec le même bilan (33-35) que le Jazz (9e), les Lakers (11e) et les Pelicans (12e). La bataille s'annonce féroce et indécise.