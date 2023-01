Le comeback très attendu d’Anthony Davis est réussi

Pour la première fois depuis presque dix ans, Anthony Davis est sorti du banc. Un rôle de circonstance pour l’intérieur All-Star. En effet, il est revenu à la compétition mercredi soir après plus de cinq semaines s’absence suite à une fracture du pied. Entré en jeu au cours du premier quart-temps, il s’est de suite illustré pour contribuer fortement à la victoire des Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs (113-104). AD a compilé 21 points (7 sur 15) et 12 rebonds en 26 minutes pour son premier match depuis mi-décembre.

« Je suis heureux pour lui, je sais à quel point les périodes de rééducation peuvent être frustrantes. On va être prudent, limiter ses minutes et on verra bien comment ça se passe », confie Darvin Ham.