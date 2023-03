Anthony Davis se confie sur sa relation avec LeBron James

Faire cohabiter deux stars sous le même toit n’est pas toujours une mince affaire. Pourtant, sous celui de la Crypto.com Arena de Los Angeles, LeBron James et Anthony Davis semblent avoir trouvé une certaine alchimie. Malgré les spéculations, on peut dire que le duo des Lakers se porte plutôt bien.

Dans un long entretien avec Dave McMenamin d’ESPN, Davis s’est ouvert sur sa relation avec le « King ». À ses yeux, il a construit un lien fort avec son coéquipier, qu’il voit également comme un mentor.

Quand on passe autant de temps sous le feu des projecteurs, chaque geste est décortiqué, analysé, interprété. Le match lors duquel James s’est emparé du record de Kareem Abdul-Jabbar, en février, a notamment ouvert la boite de pandore. Les images d’Anthony Davis, assis sur le banc des Lakers sans se réjouir pour l’exploit de son coéquipier, ont été passées au crible.

Had this DM'ed to me. Can't help but wonder what was up with AD tonight. pic.twitter.com/zTruSPcqSk

