Austin Reaves, peut-être plus qu’une bonne pioche pour les Lakers

Pour Austin Reaves, jouer dur chaque soir, c’est normal. C’est son gagne-pain. Il ne connaît pas d’autres façons de faire.

Son intensité, son « hustle », sautent aux yeux. Il va courir, se battre et ne reculer devant personne. Josh Green, à qui il a balancé plusieurs « je vais te casser la gueule » après un début d’altercation, peut témoigner.

Austin Reaves menace Josh Green : “Je vais te défoncer”

« On l’a vu jouer dans des gymnases et à des workouts, il n’avait pas peur de tenter sa chance et de scorer. Il défendait des mecs plus petits, des mecs plus grands. Il n’avait pas peur. C’est juste un pur hooper. Il adore jouer. Et ça se voit dans sa manière de bosser son jeu, ce qui lui permet de devenir ce qu’il est en train de devenir, à savoir un basketteur régulier au plus haut niveau. Mais le premier truc qui est ressorti, c’est sa confiance en lui », se souvient Darvin Ham.