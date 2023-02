Austin Reaves menace Josh Green : “Je vais te défoncer”

Dans la course aux playoffs, la tension monte. Au-delà de l’énorme comeback de Los Angeles, le match entre les Lakers et les Mavericks ax été marqué par l’altercation entre Austin Reaves et Josh Green. Dans le quatrième quart-temps, alors qu’il n’y avait qu’un point d’écart, les deux joueurs se sont échangés des mots doux sur une action défensive.

"T’es personne. Je vais te défoncer", a lancé Reaves à son adversaire, d’après Jovan Buha de The Athletic, après avoir perdu le ballon. Interrogé dans le vestiaire par la suite, l’arrière des Lakers a tenté de s’expliquer. "Quelque chose a été dit et je ne l’ai pas vraiment aimé", a-t-il vaguement commenté. Green, lui, ne s’est pas encore prononcé sur l’incident.

"You ain't sh*t. I'll f**k you up." Austin Reaves to Josh Green 👀pic.twitter.com/zLkBg5rrEK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 26, 2023

Cette petite embrouille reste très anecdotique dans la victoire de Los Angeles (111-108), menée de 27 points à un stade. Ses deux acteurs pourraient cependant écoper d’une amende si la vulgarité des propos est confirmée. Dans le jeu, Austin Reaves et Josh Green ont marqué chacun 9 points à 3-6 au tir.

Les Lakers et les Mavericks ne sont plus qu’à 2,5 matches d’écart désormais. À une trentaine de rencontres de la fin de la saison régulière, la dernière ligne droite s’annonce particulièrement rude. Logique, dans ce contexte, que les esprits s’échauffent.

