Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Bucks : 101-104

Nets @ Hawks : 127-129

Wizards @ Bulls : 82-102

Lakers @ Mavs : 111-108

Raptors @ Cavs : 93-118

Kings @ Thunder : 124-115

Wolves @ Warriors : 104-109

Rockets @ Blazers : 114-131

Clippers @ Nuggets : 124-134, après prolongation

Le classement

Damian Lillard, 71 points à jamais dans l'Histoire

- Damian Lillard est devenu le 8e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 70 points sur un match. Le meneur des Blazers (71 pts) l'a fait cette nuit devant son public contre Houston, tout en battant aussi son record de paniers à 3 points sur un match (13) en échouant à une longueur du record all-time de Klay Thompson.

Certes, ce n'était "que" Houston et "que" la co-meilleure performance de la saison au scoring avec celle de Donovan Mitchell face aux Bulls, mais claquer 71 points, 6 passes et 6 rebonds à 22/38 avec la victoire au bout reste un accomplissement exceptionnel. On en vient à se dire que les 100 points de Wilt Chamberlain ne sont plus si inaccessibles dans cette NBA moderne.

2nd-most 3PM in a game in NBA history (13)

8th player to score 70+ PTS in a single game (71)

The first player in NBA history with 70+ PTS, 5+ REB, 5+ AST and 10+ 3PM in a single game... What a night for Damian Lillard 🔥 pic.twitter.com/8MMHxePNUu — NBA (@NBA) February 27, 2023

- Les Clippers ont encore perdu en prolongation, 48 heures après leur match champagne face aux Kings. Cette fois, c'est Denver qui a contrarié L.A. au terme d'une partie à nouveau épique. Nikola Jokic a donné un peu plus de poids à sa candidature pour un troisième titre de MVP consécutif avec une performance encore assourdissante : 40 points, 17 rebonds, 10 passes à 14/21, soit un 23e triple-double accompagné d'une victoire. Lorsque le Serbe voit la vie en 3D, les Nuggets ne perdent pas, c'est aussi simple que ça.

Avec l'aide de Jamal Murray et Michael Porter Jr (40 pts à deux), Jokic n'a fait qu'une bouchée des Clippers en prolongation, malgré les efforts de Kawhi Leonard (33 pts) et Paul George (23 pts), lequel a cru donner la victoire sur une prière au buzzer du 4e quart-temps, avant de déchanter pour quelques dixièmes de seconde.

PAUL GEORGE

(after the buzzer) pic.twitter.com/lgrbPePs9s — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) February 27, 2023

- Dallas menait de 27 points contre les Lakers avant de s'écrouler petit à petit et de laisser la bande à LeBron James renverser la situation. Malgré le souci au pied du King, Los Angeles a trouvé les ressources et l'énergie pour réussir un très joli coup et une troisième victoire de suite pour revenir à une seule longueur du 10e, New Orleans.

Anthony Davis a posé 30 points, 15 rebonds et le dunk qui a fait virer les Lakers en tête à 2 minutes de la fin. LeBron a serré les dents et ses 26 points, en plus de son leadership, ont contribué au plus gros comeback de la franchise depuis 21 ans. Jarred Vanderbilt, quant à lui, confirme qu'il est bien une excellente recrue. L'ancien du Jazz a compilé 15 points, 17 rebonds et 4 interceptions.

Les Mavs continuent d'être déroutants dans le mauvais sens du terme, avec cette 4e défaite en 5 matches malgré les 47 points, 20 rebonds et 10 passes du tandem Doncic-Irving.

- Les Bucks n'ont pas eu besoin de Giannis Antetokounmpo pour décrocher une 14e victoire consécutive en NBA. Face à Phoenix, les Bucks ont poursuivi leur formidable série grâce notamment à Jrue Holiday (33 pts et une interception décisive en fin de match) et Brook Lopez, dont le panier à 24 secondes de la fin a été celui qui a cassé pour de bon l'égalité entre les deux équipes.

La rencontre entre les deux franchises finalistes en 2021 a donné lieu à 14 changements de leader au tableau d'affichage et une belle bataille, malgré l'absence des deux superstars de chaque camp, KD n'ayant toujours pas fait ses débuts avec Phoenix.

- Trae Young a célébré à sa manière la nomination de Quin Snyder au poste de head coach des Hawks. Le meneur d'Atlanta a inscrit un game winner au buzzer face à Brooklyn, non sans enrhumer l'excellent défenseur qu'est Mikal Bridges au passage.

- Les Bulls semblent aller un peu mieux. Après avoir perdu 6 matches de suite et été d'une passivité alarmante avant la deadline des trades, les joueurs de Billy Donovan sont maintenant sur une "série" de deux victoires de rang, après celle décrochée à domicile contre Washington. Les 56 points cumulés de DeMar DeRozan (29 pts) et Zach LaVine (27 pts) ont contribué à réussir un rapproché intéressant au classement, puisque les Wizards ne sont plus qu'à une demi-longueur à la 10e place.

- Donovan Mitchell (35 pts) et les Cavs n'ont pas souffert face à Toronto et ont repris leur marche en avant. Ils avaient perdu leurs trois matches précédents face aux Raptors et ont cette fois mis les bons ingrédients pour éviter un sweep sur la saison.

- Deux jours après avoir remporté le deuxième match le plus prolifique de l'histoire de la NBA, les Kings n'ont pas tiré la langue et ont sereinement dominé OKC, qui était privé de Shai Gilgeous-Alexander, entre autres. De'Aaron Fox a mené la danse avec 33 points et 8 passes et Sacramento compte désormais trois victoires d'avance sur Phoenix à la troisième place.

- Les Warriors ont décroché une précieuse victoire contre les Wolves, dans la lutte pour les meilleur spots en playoffs. Klay Thompson a continué de montrer qu'il était dans une forme étincelante avec 32 points et un panier important à 3 points à 2 minutes de la fin pour freiner les ardeurs de Minnesota. Avec l'aide de Donte DiVincenzo (21 pts) mais aussi de Jonathan Kuminga (13 pts) et Jordan Poole (15 pts), Klay a orchestré ce succès qui place Golden State a 7e rang à l'Ouest et aux portes du top 6, avec la qualification directe pour la post-saison en ligne de mire.