Une raison de plus de penser que le trade Luka Doncic – Anthony Davis est catastrophique

Une blessure de plus et une raison supplémentaire de penser que Nico Harrison s’est planté considérablement. Après la cuisse, l’aine, les adducteurs, le tendon d’Achille, le mollet, l’abdomen et la hanche, Anthony Davis souffre désormais de la main. Il ne va peut-être pas se faire opérer, contrairement à ce qu’avait annoncé un temps Shams Charania, mais il devrait manquer au moins six semaines de compétition. Peut-être plus. En tout et pour tout, l’intérieur n’a joué que 29 matches avec les Dallas Mavericks depuis son transfert dans le Texas. Luka Doncic en a disputé 59 avec les Los Angeles Lakers.

Anthony Davis évite l’opération… mais pas une longue absence

Peut-être même qu’on ne reverra jamais AD sous la tunique des Mavs. La franchise aurait renoué des discussions ces derniers jours. C’est sans doute elle qui rêve de pouvoir mettre sur pied ce trade plus que les éventuelles équipes intéressées. Parce qu’avec 58 millions de dollars l’an prochain et une option à 62 millions sur la saison 2026-2027, le contrat du joueur de 32 ans (bientôt 33) est un cadeau empoisonné. Surtout vu son état de santé et l’incertitude sur sa présence pendant une partie de chaque exercice. Il n’a joué que trois fois 70 matches ou plus au cours de sa carrière débutée… en 2012.

Le marché risque d’être rude cela dit. Pas sûr que beaucoup de franchises soient prêtes à se séparer de leurs atouts. Même si Davis venait à ne pas être transféré avant la deadline du 5 février, on peut se demander s'il reviendra cette saison alors que son club cherchera d'abord à maximiser ses chances de piocher à nouveau très haut à la draft. Quoi qu’il advienne, plus les jours passent, plus le choix de sacrifier Doncic pour Davis ressemble à une erreur passée de catastrophique à monumentale. Le pire, c’est que c’était prévisible. Vu l’âge des deux principaux protagonistes de cet échange, il était évident que le temps n’allait que donner tort aux Mavericks et à leur ancien dirigeant.

Dans le fond, Harrison avait peut-être un peu raison. Luka a des lacunes évidentes, elles aussi mises en lumière à Los Angeles. Il râle, il peste, il ne fait pas toujours les efforts. Voire peu souvent les efforts quand il ne se sent pas concerné, autrement dit à chaque qu’il n’a pas le ballon, aussi bien en attaque qu’en défense. Le constat de base présentait sans doute des teintes de vérité.

Mais allez jusqu’à penser que le Slovène ne gagnera jamais un titre est un palier que nous ne sommes pas enclins à franchir aujourd’hui. Il est plus jeune que Michael Jordan au moment du premier de ses six sacres. Il a gagné l’Euroleague et l’Eurobasket à 17 ans. Pas le même basket, certes. Pas la même époque non plus. Mais même en NBA, ses accomplissements dépassent le commun des basketteurs les plus forts de la planète. Il est une machine à triple-double, un candidat au MVP saison après saison. Il a mené Dallas en finales de Conférence en 2022 puis en finales NBA en 2024 en sortant notamment les Clippers de James Harden et Paul George, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Timberwolves d’Anthony Edwards. Il a été clutch à nombreuses reprises en post-saison.

Peut-être qu’il n’ira pas au bout. Certainement pas cette saison en tout cas. Mais dans l’esprit, il est encore au début de son prime et peut, en étant parfaitement entouré, faire gagner les siens. C’est l’un des quatre meilleurs basketteurs de la planète. On n’échange pas l’un des quatre meilleurs basketteurs de la planète. Et encore moins pour un joueur enclin aux blessures comme Anthony Davis, qui affiche d’ailleurs ses statistiques les plus basses depuis sa saison sophomore. Les Mavs ont hérité d’un énorme coup de bol en draftant Cooper Flagg, bravo à eux. Mais quelle débâcle quand même.