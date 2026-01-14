Anthony Davis évite l’opération… mais pas une longue absence

Blessé à la main, Anthony Davis va suivre un traitement qui le tiendra écarté des parquets pendant six à huit semaines ou plus.

« Mensonges ! » Tweetait Anthony Davis après l’annonce de son opération à venir et donc d’une longue période de rééducation qui mettait de suite fin à sa saison. Shams Charania, qui a annoncé l’information dans la soirée mardi, s’est ensuite repris en confiant qu’après avoir consulté un autre spécialiste, l’intérieur All-Star avait pris la décision de guérir sans passer par le billard.

Ça ne l’empêchera pas de manquer beaucoup de matches. En effet, le traitement et la période de repos nécessitent au moins six à huit, voire même plus, semaines d’absence pour AD. On imagine que sa décision de ne pas se faire opérer est motivée par l’optique d’un trade lors de la deadline. Le marché est déjà compliqué pour le vétéran de 32 ans (33 dans quelques jours) et aucune équipe n’aurait sacrifié des assets pour faire venir un joueur blessé et indisponible pour plusieurs mois.

Dans les faits, peut-être que ce nouveau pépin à la main refroidira quelques franchises. Mais il y a désormais une perspective de retour plus rapide pour Anthony Davis. Son état de santé a toujours été un gros point d’interrogation depuis le début de sa carrière et c’est encore plus vrai cette saison. Voire même depuis son transfert des Lakers vers les Mavericks. Il n’a joué que 29 maches avec Dallas tout en compilant les statistiques les plus basses de sa carrière à l’exception de sa première saison dans la ligue.

Dallas a gagné 10 des 20 matches disputés par Davis cette saison et s’est incliné 15 fois lors des 20 qu’il a manqué.

Anthony Davis, un trade désormais impossible ?