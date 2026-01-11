Anthony Davis, un trade désormais impossible ?

Avec la sérieuse blessure à la main d’Anthony Davis, un échange ne semble plus d’actualité pour les Dallas Mavericks.

L’histoire entre Anthony Davis et les Dallas Mavericks semblait bien partie pour se terminer. Avant la deadline des trades en février, un échange de l’intérieur de 32 ans était attendu avec de nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines.

Mais face au Utah Jazz (114-116) vendredi, l’ex-joueur des Los Angeles Lakers a été victime d’une nouvelle blessure à la main. Touché au niveau des ligaments, le vétéran doit encore consulter des spécialistes pour décider d’une éventuelle opération. Dans ce scénario, il pourrait rater plusieurs mois de compétition, synonyme d’une éventuelle fin de saison.

Sans surprise, cette situation rend désormais un trade très peu probable. D’après les informations du média The Athletic, le monde de la NBA ne s’attend plus à un échange de Davis avant le 5 février. En raison de son contrat XXL et de ses blessures, la valeur du Texan était déjà basse sur le marché.

Après ce nouveau coup dur, elle a encore chuté et les Mavs ne peuvent pas se permettre de trop le brader. La meilleure solution pourrait donc être d’attendre l’intersaison ou même son futur retour, potentiellement en 2026-2027.

Anthony Davis représente décidément un dossier délicat à gérer pour Dallas...

Anthony Davis sait ce qu’il veut pour son avenir