Anthony Davis aurait une préférence claire pour la suite de sa carrière, même si la situation reste complexe à gérer pour les Mavericks.

Alors que son nom circule régulièrement dans les discussions à l’approche de la trade deadline, Anthony Davis aurait déjà une idée précise de ce qu’il souhaite pour la suite de sa carrière. D’après Tim MacMahon d’ESPN, le pivot des Dallas Mavericks préférerait rester au Texas et signer une prolongation longue durée dès cet été.

« La préférence d’Anthony Davis serait de rester à Dallas et d’obtenir une extension cet été », a expliqué Tim MacMahon sur NBA Today. Une volonté qui ne règle toutefois pas toutes les questions entourant son avenir, puisqu’il n’est évidemment pas seul décideur.

Un marché difficile à construire

Toujours selon Tim MacMahon, les Mavericks tentent malgré tout d’évaluer le marché autour de Davis, mais la tâche s’annonce délicate. En cause, deux facteurs majeurs : les interrogations récurrentes sur sa durabilité et le poids de son contrat.

Âgé de 32 ans, Anthony Davis perçoit 54,1 millions de dollars cette saison, avec 58,5 millions garantis en 2025-26, ainsi qu’une player option estimée à 62,8 millions pour 2027-28. Un engagement financier conséquent, qui limite mécaniquement le nombre de franchises capables de se positionner.

« Dans ce type de situation, Rich Paul sera évidemment impliqué. Ils voudront qu’AD soit tradé dans une équipe prête à offrir une extension longue et lucrative », a précisé MacMahon, tout en soulignant la complexité d’un tel montage en cours de saison.

Une opération plus réaliste à l’intersaison ?

Du côté de The Athletic, plusieurs insiders vont dans le même sens. Sam Amick rappelle que Dallas privilégierait, en cas de discussions, des jeunes prospects et des contrats expirants, une stratégie qui ne facilite pas un échange immédiat.

Josh Robbins estime même qu’un éventuel trade impliquant Anthony Davis serait plus simple à mettre en place durant l’intersaison, en raison de la complexité qu’impliquerait un échange à plusieurs équipes en plein exercice.

« Les trades en cours de saison sont par nature plus compliqués que ceux de l’été, et Dallas traverse en plus une phase de transition organisationnelle », a ajouté Sam Amick, se montrant sceptique sur la possibilité d’un mouvement imminent.

Continuité sportive malgré les incertitudes

Sur le terrain, Anthony Davis continue de produire à un niveau élevé. En 18 matches disputés cette saison, il affiche des moyennes de 20,4 points, 10,8 rebonds et 1,7 contre. Reste que son historique de blessures pèse toujours dans l’évaluation de sa valeur à long terme, lui qui n’a dépassé la barre des 61 matches qu’une seule fois depuis la saison 2018-19.

À ce stade, la situation apparaît donc relativement claire : Anthony Davis sait ce qu’il veut, mais les Mavericks devront composer avec de nombreuses contraintes avant de pouvoir trancher définitivement sur son avenir.