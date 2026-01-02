Selon The Athletic, les Mavericks privilégient des jeunes prospects et des contrats expirants dans toute discussion autour d’Anthony Davis, afin d’aligner leur projet sur le long terme.

À l’approche de la trade deadline du 5 février, les Dallas Mavericks continuent d’évaluer différentes options autour d’Anthony Davis. D’après Sam Amick (The Athletic), la franchise texane aurait défini des priorités claires en cas de discussion avancée : récupérer des jeunes prospects et des contrats arrivant à expiration.

Une orientation qui s’inscrit dans la volonté de Dallas d’ajuster son calendrier de compétitivité, notamment autour de son très jeune noyau, et d’éviter de s’enfermer dans des engagements financiers à long terme. Par ailleurs, selon Chris Haynes, il est quasi certain que l'ancien Laker soit tradé avant la deadline.

Une logique de reconstruction maîtrisée

Toujours selon The Athletic, les Mavericks ne chercheraient pas nécessairement un rendement immédiat en échange de Davis, mais plutôt une flexibilité future. L’objectif serait de dégager de la marge salariale et d’accumuler des éléments jeunes, capables de s’inscrire dans un projet à moyen et long terme.

Dans ce contexte, les Atlanta Hawks seraient aujourd’hui perçus comme l’une des destinations les plus réalistes. Pour équilibrer les salaires, Atlanta pourrait notamment inclure Kristaps Porzingis, Luke Kennard et Asa Newell dans un éventuel montage.

Si le nom de Zaccharie Risacher a circulé dans certaines discussions, plusieurs sources indiquent que Newell ferait, lui, partie intégrante des réflexions actuelles.

Le poids du contrat et les interrogations physiques

Âgé de 32 ans, Anthony Davis perçoit 54,1 millions de dollars cette saison et reste sous contrat à hauteur de 58,5 millions en 2025-26, avec une player option estimée à 62,8 millions pour 2027-28. Un engagement financier conséquent, qui explique en partie la prudence des franchises intéressées.

Sur le terrain, Davis affiche toujours des standards solides, avec 20,1 points, 10,7 rebonds et 1,5 contre de moyenne en 17 matches. Mais sa durabilité demeure un sujet central. En dehors de la saison 2023-24, où il avait disputé 76 rencontres avec les Lakers, il n’a plus atteint la barre des 62 matches sur un exercice complet depuis 2018-19.

Un dossier encore ouvert

À ce stade, aucune discussion n’a abouti, mais les contours du dossier se précisent. En mettant l’accent sur la jeunesse et la flexibilité contractuelle, Dallas affiche une ligne directrice claire, qui pourrait orienter la suite des négociations d’ici la deadline.

Reste à savoir si une franchise sera prête à répondre à ces exigences pour s’attacher les services d’un joueur du calibre d’Anthony Davis, malgré les contraintes financières et les incertitudes physiques qui entourent son profil.