Un insider proche des joueurs annonce le trade d’Anthony Davis

Les Dallas Mavericks vont-ils réussir à trouver un point de chute pour Anthony Davis et son contrat massif ? Chris Haynes, un journaliste assez proche des joueurs, en est persuadé. Selon lui, l’intérieur All-Star va être tradé avant la deadline du 5 février prochain. Ce transfert marquerait clairement la fin de l’ère Nico Harrison, GM renvoyé en début de saison et responsable de l’échange impliquant Luka Doncic, envoyé aux Los Angeles Lakers contre AD, Max Christie et un premier tour de draft.

Davis était censé s’imposer comme le point central d’une équipe candidate au titre selon Harrison. Mais le vétéran a enchaîné les blessures, comme si souvent depuis son arrivée en NBA, et les Mavericks ont réalisé un début de saison très compliqué au point de sombrer au classement. Dallas ne gagne même pas particulièrement plus quand sa star est présente. Ce dernier vient d’ailleurs de se remettre d’un nouveau petit pépin et a inscrit 13 points lors de la défaite contre les Philadelphia Sixers (108-123) jeudi soir.

Les dirigeants sont peut-être enclins à faire jouer Anthony Davis pour convaincre une équipe qu’il est en bonne santé et qu’il faut aller le chercher. Les Golden State Warriors et les Atlanta Hawks auraient manifesté un intérêt pour le joueur de 32 ans. Il est peu probable que Dallas récupère une forte contrepartie en l’échange de son contrat. En effet, AD va toucher 58 millions la saison prochaine et 62 celle d’après alors que les incertitudes autour de son état de santé posent problèmes.

Son transfert devrait permettre à Dallas de se concentrer uniquement sur la draft à venir. Les Mavericks possèdent leur pick en 2026, le seul pleinement à leur disposition avant 2031, et ils sont susceptibles de descendre au classement pour aller chercher un autre jeune très prometteur à associer à Cooper Flagg.

