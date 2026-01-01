Ce sont les Dallas Mavericks qui auraient contacté les Warriors pour évoquer un éventuel trade autour d’Anthony Davis, une piste jugée complexe et peu probable à ce stade.

Les Golden State Warriors continuent d’explorer différentes pistes à l’approche de la trade deadline, mais certaines options semblent déjà compromises. Parmi elles, un possible intérêt pour Anthony Davis apparaît aujourd’hui très hypothétique.

D’après The Athletic, si Golden State a bien étudié le dossier, ce sont en réalité les Dallas Mavericks qui auraient pris l’initiative de contacter les Warriors pour évoquer une éventuelle transaction impliquant leur intérieur vedette.

Une construction financière très compliquée

Sur le plan salarial, le montage d’un tel échange pose rapidement problème. Anthony Davis perçoit 54,1 millions de dollars cette saison, un montant difficile à équilibrer pour Golden State sans inclure un contrat majeur en retour.

Si Dallas aurait de l’intérêt pour Jonathan Kuminga, cet élément seul est insuffisant pour égaler le salaire de Davis. Ses émoluments s’élèvent à 22,5 millions de dollars et un second contrat conséquent serait donc nécessaire. Ce qui placerait notamment Draymond Green dans les discussions.

Un scénario immédiatement refroidi par la direction et le staff des Warriors.

Golden State ferme la porte à certains cadres

La franchise californienne se montre en effet très claire sur certains points. Selon The Athletic, Golden State est fermement opposé à l’idée de se séparer de Draymond Green. Une position publiquement assumée par Steve Kerr, qui a récemment rappelé son souhait de voir son ailier fort terminer sa carrière sous le maillot des Warriors.

Une autre option, un échange direct entre Anthony Davis et Jimmy Butler, fonctionnerait sur le plan financier, les deux joueurs affichant le même salaire cette saison. Mais là encore, les Warriors n’auraient montré aucun intérêt pour une telle opération.

Si les sources indiquent que Golden State n’a pas totalement fermé la porte à Anthony Davis, la probabilité d’un accord reste jugée faible à ce stade.

Dallas à l’origine des discussions

L’élément le plus notable de cette information reste donc l’origine des échanges. Contrairement à certaines rumeurs, ce sont bien les Mavericks qui auraient appelé Golden State pour sonder la faisabilité d’un trade autour d’Anthony Davis, et non l’inverse.

Une précision importante, qui replace ce dossier dans une logique exploratoire plutôt que dans une volonté active des Warriors de bouleverser leur effectif. À l’approche de la trade deadline, Golden State semble davantage concentré sur des ajustements ciblés, tandis que Dallas continue d’étudier différentes options pour optimiser son roster.

Pourquoi les Mavs feraient mieux de garder Anthony Davis