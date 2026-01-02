Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Nets : 120-96

Heat @ Pistons : 118-112

Sixers @ Mavs : 123-108

Celtics @ Kings : 120-106

Jazz @ Clippers : 101-118

- Les Nets se sont présentés sans Michael Porter Jr, Egor Demin et Terance Mann pour affronter les Rockets. Sans surprise, Houston n'a fait qu'une bouchée de Brooklyn. Kevin Durant était en mode playmaker (22 pts, 11 asts) et c'est Amen Thompson qui a terminé meilleur marqueur pour les Texans avec 23 points. De retour après deux matches d'absence, Alperen Sengun a tranquillement posé 20 points, 6 rebonds et 6 passes. Les joueurs d'Ime Udoka ont shooté à 54%, ce qui aide quand même un peu pour gagner des matches de basket, en l'occurrence leur 4e de suite. Nolan Traoré a eu plus de temps de jeu que d'habitude (26 minutes), mais n'en a pas profité pour se distinguer (3 pts à 1/8, 2 asts, 2 TO et 1 stl).

- Le Heat est en forme et l'a confirmé en allant se payer les Pistons à Detroit pour une quatrième victoire de suite. Les Floridiens ont compté jusqu'à 22 points d'avance en deuxième mi-temps et, même s'ils ont vu leur avance fondre petit à petit, ont tenu le coup dans le money time. Le leader de la Conférence Est est revenu à deux points après un panier primé de Javonte Green à 46 secondes de la fin, mais n'a jamais pu faire la bascule derrière. Norman Powell (36 pts) a fait mal aux Pistons, avec le double-double de Bam Adebayo (15 pts, 14 rbds). Jaime Jaquez Jr (19 pts) a inscrit un panier précieux pour permettre à Miami de prendre un peu d'air dans les derniers instants. Cade Cunningham a compilé 31 points, 11 passes et 8 rebonds, en vain.

- Tyrese Maxey a porté les Sixers lors de la victoire à Dallas. Avec 34 points, 10 passes et 8 rebonds à 14/24, l'arrière All-Star a permis à Philadelphie de gommer un départ moyen et de signer une nouvelle victoire avec le tandem Embiid-George (22 et 14 pts). Le retour d'Anthony Davis pour les Mavs n'a pas suffi à leur éviter une quatrième défaite de suite, pire série pour eux cette saison. VJ Edgecombe, qui jouait encore l'an dernier non loin de Dallas sur le campus de Baylor, a posé 23 points et a signé le contre de la nuit sur Brandon Williams, à l'aide de ses deux mains.

👀🔥 VJ Edgecombe with the double block!? pic.twitter.com/KKVaJFtF6m — DJACK (@DJACK_RipCity) January 2, 2026

- Boston a mis trois quart-temps à se défaire de Sacramento mais a remporté son 21e match de la saison grâce à une fin de partie maîtrisée (32-18 dans le 4e QT). Sept joueurs de Joe Mazzulla ont marqué au moins 10 points, avec Jaylen Brown (29 pts) comme fer de lance et Derrick White en clutch player. Ce dernier était bloqué à 2 points avant le 4e quart-temps et en a inscrit 14 en 8 minutes sur cette dernière période. Du côté des Kings, Maxime Raynaud a apporté 12 points, 8 rebonds et 1 passe en 35 minutes.

Boston n'est qu'à deux matches de la deuxième place de la Conférence Est pour le moment détenue par les Knicks. Une belle surprise de cette première partie de saison à l'Est.

- Kawhi Leonard a l’air d’avoir décidé que son début d’année 2026 serait aussi violent que sa fin 2025. La star des Clippers a claqué 45 points pour permettre à son équipe de se défaire du Jazz dans le dernier match de la nuit. L.A. avait débuté la rencontre sur un 16-0 et a géré un peu trop ensuite, ce qui a permis à Utah de rester dans le coup. Les Californiens ont accéléré ensuite, Kawhi Leonard en tête, pour décrocher une 6e victoire de suite.