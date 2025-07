Bradley Beal, un si bon coup pour les Clippers ? 🧐

Comme prévu, Bradley Beal, après son buy-out aux Phoenix Suns, a rejoint les Los Angeles Clippers. Un contrat à 11 millions de dollars sur 2 ans. Avec une "player option" sur la seconde année. Autant le dire tout de suite, à un tel tarif, le risque est inexistant pour la franchise californienne.

Récupérer Beal à ce prix, il s'agit d'une excellente opportunité de marché. Mais sportivement, que peut-il apporter ? L'entraîneur des Clippers Tyronn Lue a de grandes attentes pour l'impact de l'ex-star des Washington Wizards.

"Les joueurs de ce calibre sont très rares, et ils sont compliqués à attirer. Brad a été un All-Star. Il a été dans la course pour le titre de meilleur marqueur. Il a été le meilleur joueur d'une équipe. On peut le mettre à plusieurs positions, et il va toujours trouver un moyen de marquer.

Il peut créer son propre tir et jouer sans le ballon. Il est aussi un super playmaker pour rendre les autres meilleurs. Je suis tellement heureux de l'avoir avec nous", a apprécié le coach de LA.

Encore une fois, avec ce contrat, il s'agit d'un bon coup. Il faudra tout de même surveiller son "fit" avec Kawhi Leonard et James Harden. En tout cas, après son échec à Phoenix, Bradley Beal, à 32 ans, va jouer très gros aux Clippers.