Les Phoenix Suns ont (enfin) réussi à se débarrasser de Bradley Beal ! Bloquée avec le contrat XXL (110 millions de dollars sur 2 ans) et la "no-trade clause" de l’arrière depuis plusieurs mois, la franchise de l’Arizona a trouvé un accord avec le joueur de 32 ans pour un buy-out.

Et si l’ex-talent des Washington Wizards a accepté cette solution, c’est pour mieux rebondir aux Los Angeles Clippers ! En effet, selon les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania, Beal s’est déjà entendu avec la formation californienne pour un contrat à 11 millions de dollars sur 2 ans. A noter que la seconde année est une "player option".

Bien évidemment, ce dénouement ne représente absolument pas une surprise. Dans le trade pour John Collins, les Clippers avaient accepté de sacrifier Norman Powell pour faire une place à Beal. Et ce recrutement semblait donc attendu.

De son côté, le natif de Saint-Louis avait - avec l’autorisation des Suns - discuté avec plusieurs équipes intéressées par ses services. Dont le Miami Heat, les Milwaukee Bucks, les Minntesota Timberwolves et les Lakers. Mais c’est bien le projet des Clippers qui l’a motivé à arrêter les frais à Phoenix.

Sur le papier, il s’agit d’un renfort intéressant. Le 5 majeur de LA, avec James Harden, Beal, Kawhi Leonard, Collins et Ivica Zubac, peut faire du bruit à l’Ouest. Surtout avec des éléments comme Nicolas Batum, Brook Lopez, Derrick Jones Jr, Kris Dunn ou encore Bogdan Bogdanovic en sortie de banc.

Pour les Suns, l’objectif était bien évidemment de se débarrasser du contrat de Bradley Beal. Pour cet accord, il a d’ailleurs accepté de "sacrifier" 13,9 millions de dollars (sur un total de 110). Il s’agit donc d’une petite économie pour Phoenix, qui devrait désormais étaler les 96,1 millions restants sur 5 ans.

Dans l’immédiat, les Suns ne sont plus concernés par le first et le second aprons. Une vraie satisfaction pour entamer une reconstruction autour de Devin Booker.

