Anthony Davis n’est pas épargné, même le soir de Noël

Les Dallas Mavericks ont perdu Anthony Davis en cours de jeu lors du match de Noël contre les Golden State Warriors.

La magie de Noël a ses limites. Même en ce jour spécial, Anthony Davis a réussi à se blesser. L’ancien All-Star est sorti prématurément suite à une douleur à l’aine la nuit dernière et ses Dallas Mavericks ont fini par s’incliner contre les Golden State Warriors (126-116). Le vétéran a tenté d’accélérer pour sprinter, s’est arrêté et a commencé à boîter en direction du banc avant de carrément rejoindre le vestiaire.

Les Mavs ont pour l’instant refusé de donner des indications précises sur la blessure de leur intérieur et ont évoqué des spasmes à l’aine tout en affirmant qu’ils ont surtout refusé de prendre des risques avec Davis. Au total, il n’a joué que 11 minutes jeudi soir. Le temps de marquer 3 points et de prendre 3 rebonds.

Anthony Davis, 32 ans, a déjà raté 14 matches cette saison. Il tourne à plus de 21 points et 11 rebonds de moyenne tandis que Dallas occupe la onzième place de la Conférence Ouest avec 12 victoires pour 20 défaites.

CQFR : Les Spurs dépriment encore OKC