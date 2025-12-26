Les résultats des NBA Christmas Games

Cavs @ Knicks : 124-126

Spurs @ Thunder : 117-102

Mavs @ Warriors : 116-123

Rockets @ Lakers : 119-96

Wolves @ Nuggets : 138-142, après prolongation

- Les Christmas Games ont démarré fort avec une grosse remontada des Knicks face aux Cavs. Menés une grosse partie du match, les joueurs de New York se sont fait violence et ont remonté 17 points d'écart dans le 4e quart-temps pour finalement s'imposer sur le fil. Cleveland pouvait s'attendre à voir Jalen Brunson (34 pts) être clutch, comme ça a encore été le cas avec le panier à 3 points à 1 minute de la fin qui a fait basculer les Knicks en tête. Ils ont aussi pris l'habitude de voir Mitchell Robinson les surclasser au rebond (13 en 17 min) et savaient que Jordan Clarkson (25 pts) pouvait fait mal en sortie de banc. En revanche, les hommes de Kenny Atkinson n'avaient probablement pas prévu que Tyler Kolek, le nouveau chouchou du Garden, leur fasse aussi mal en fin de match. Kolek, qui enchaîne les bons matches, a marqué 11 de ses 16 points dans le 4e quart-temps et a réussi un contre/détroussage décisif sur Donovan Mitchell, parti tout seul en contre-attaque à 1:46 alors que Cleveland menait encore au score.

Tyler Kolek said we’re having a white Christmas after all

pic.twitter.com/SykQTxPnIF — Teg🚨 (@IQfor3) December 25, 2025

Mohamed Diawara a joué 4 minutes dans le 1er quart-temps et a été plutôt bon (5 pts) mais on n'a pas revu le Français par la suite.

- Les Spurs sont vraiment la bête noir du Thunder et ça rend les choses très excitantes pour la suite de la saison et les playoffs. San Antonio est allé gagner à Oklahoma City avec la manière et affiche maintenant un bilan de 3-0 contre les champions en titre. On se disait qu'avec les déconvenues passées contre San Antonio, OKC trouverait le moyen de se venger à la maison le soir de Noël. Sauf que les Texans ont toutes les clés pour faire dérailler ce collectif que l'on croyait implacable et jouent avec une intensité et une justesse que "SGA" et ses coéquipiers sont incapables de matcher pour le moment.

Victor Wembanyama joue à chaque fois avec une agressivité décuplée contre le Thunder et Chet Holmgren. On l'a encore vu jeudi soir, à tel point que le Français en agacé quelques uns de ses adversaires - Shai Gilgeous-Alexander notamment - et le public d'OKC, qui s'est mis à le huer assez fréquemment. Encore lancé depuis le banc, Victor a fait des différences significatives (19 pts, 11 rbds, 2 asts, 1 blk et +13 de +/-). Mais à nouveau, c'est la variété des armes et le collectif des Spurs qui leur a permis se payer à nouveau les champions 2025. De'Aaron Fox (29 pts à 12/19) a été excellent, Stephon Castle (19 pts, 7 asts) et Dylan Harper (12 pts et +14 de +/-) sont bluffants et l'ensemble est incroyablement cohérent. Défensivement, les Spurs ont réussi à rendre "SGA" maladroit (22 pts à 7/19) et ont fait le choix de le presser fort, profitant de la maladresse de ses camarades, notamment Alex Caruso (3/13 à 3 pts) sur une grosse partie du match.

WEMBY FROM WAY DOWNTOWN pic.twitter.com/72XUJVXQ2k — WembyMuse (@Wemby_Muse) December 25, 2025

- Klay Thompson (7 pts) n'a pas joué de mauvais tour à ses anciens coéquipiers pour son retour à Golden State avec Dallas. Les Warriors l'ont emporté dans un match serré au cours duquel Cooper Flagg a été excellent (27 pts, 6 rbds, 5 asts à 13/21) et où les Mavs ont perdu Anthony Davis avant la mi-temps pour une douleur à l'aine. Stephen Curry, qui portait les chaussures signature de son Splash Bro pour l'occasion, a inscrit 23 points et s'est offert le panier primé qui a définitivement scellé le sort de Dallas à 3:45 de la fin. Six coéquipiers du "Chef" ont marqué entre 12 et 16 points pour permettre aux Californiens d'enchainer. A noter le retour de Al Horford après 7 matches d'absence.

- Les Lakers ne vont pas bien et l'ont confirmé avec une troisième défaite de suite et quasiment un "no show" dans ces Christmas Games. Los Angeles a été nettement battu par Houston, à domicile, et malgré la présence du trio James-Doncic-Reaves. Les Rockets ont toujours été devant au tableau d'affichage et se sont promenés en Californie, notamment Amen Thompson (26 pts) et Kevin Durant (25 pts), qui disputait le duel de scoreurs le plus gourmand de l'histoire de la NBA, puisque jamais deux joueurs avec autant de points cumulés en carrière que KD et LeBron James ne s'étaient affrontés en NBA.

Les trois stars des Lakers ont compilé 57 points avec une adresse raisonnable (21/38), mais c'est la défense qui a plombé les Lakers. JJ Redick était désemparé et très critique de son équipe après ce troisième revers de rang. Il y a fort à parier que des choses vont changer dans la rotation dans les jours à venir.

- Le dernier match de la nuit a été une belle bataille et un thriller assez fou, remporté par les Nuggets en prolongation contre les Wolves. Evidemment, on retiendra les 56 points, 16 rebonds et 5 passes de Nikola Jokic, titanesque dans ce Christmas Game. Les Nuggets, dominateurs sur l'ensemble de la rencontr, ont d'abord perdu pied dans le money time, une période au cours de laquelle ils font partie des pires équipes de la ligue depuis le début de la saison en termes de net rating. Anthony Edwards a climatisé la Ball Arena en égalisant avec un gros shoot à 3 points à 1 seconde de la fin pour décrocher la prolongation. Après un démarrage d'overtime canon (9-0), notamment de la part d'Edwards, tout s'est inversé et Denver, par la grâce de Jokic et Murray en particulier, et avec les éjections de Rudy Gobert et Anthony Edwards, a finalement pris le dessus.