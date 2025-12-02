Un ancien champion NBA à Monaco malgré l’interdiction de recrutement

Serait-ce le signe que l’AS Monaco s’apprête à trouver un accord avec l’Euroleague ? Le club de la Principauté est pour l’instant interdit de recrutement par les instances de la plus grande ligue européenne. Et pourtant, l’équipe monégasque s’apprêterait à faire signer Cory Joseph. Un nouveau gros coup pour une formation qui compte déjà, entre autres, Mike James, Nikola Mirotic ou Elie Okobo.

Peut-être que le Canadien débarque uniquement pour jouer le championnat de France mais ça nous paraît évidemment peu probable. Cory Joseph a joué toute sa carrière en NBA après avoir été drafté par les San Antonio Spurs en 2011. Il a d’ailleurs remporté une bague avec la franchise texane en 2014, en étant un membre régulier de la rotation. Il a joué ensuite pour de nombreuses autres organisations pendant 14 saisons, le temps de cumuler plus de 800 matches de saison régulière et même plus de 900 en comptant les playoffs.