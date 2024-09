Anthony Davis n’a toujours pas compris son meilleur poste…

Pourtant plus performant au poste de pivot, l'intérieur des Los Angeles Lakers Anthony Davis souhaite évoluer comme ailier-fort.

Ces dernières années, on a l'impression de réaliser, encore et encore, le même article : Anthony Davis veut jouer plus souvent comme ailier-fort. D'après les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, l'intérieur a fait passer ce message aux Los Angeles Lakers à l'approche de la saison 2024-2025.

Une requête pourtant très étonnante sur le plan sportif. Sans le moindre doute, le joueur de 31 ans réalise ses meilleures performances au poste de pivot. Dans ce rôle, l'ancien talent des New Orleans Pelicans est bien plus impactant. Aussi bien défensivement qu'offensivement.

Cependant, en 5, il doit se faire violence. Face à des adversaires parfois plus physiques, comme Joel Embiid ou Nikola Jokic, AD a du mal à forcer sa nature pour répondre dans le combat. Et il a donc cette préférence : jouer en 4 avec un pivot plus traditionnel pour l'accompagner.

Par le passé, les Angelenos ont parfois tenté de le contenter sur certaines séquences. On pense notamment à son association (peu productive) avec Jaxson Hayes. Encore cet été, les Lakers ont essayé de recruter Jonas Valanciunas avec la volonté de satisfaire Davis.

Il se murmure d'ailleurs que Los Angeles reste très attentif à la situation du pivot des Washington Wizards. En tout cas, il sera intéressant de voir comment le nouveau coach californien, JJ Redick, va gérer les envies d'Anthony Davis.

