Alors que sa saison semblait terminée, Anthony Davis pourrait finalement revenir sur les parquets avant la fin de l’exercice 2025-26. Le general manager des Washington Wizards, Will Dawkins, s’est montré optimiste quant à un possible retour du joueur après la pause du All-Star Game.

« Le plan pour AD, pour l’instant, est de retourner à Dallas et de terminer sa rééducation. Pendant le All-Star break, il aura une nouvelle visite médicale. C’est un rendez-vous important pour nous afin d’évaluer précisément où il en est », a expliqué Dawkins, selon Yahoo Sports.

Le calendrier de reprise de Davis devrait donc être clarifié dans les prochaines semaines, avec l’espoir qu’il puisse disputer au moins quelques matches sous le maillot de Washington.

Ces déclarations contrastent avec un récent rapport de l’insider NBA Chris Haynes, selon lequel Anthony Davis devait être mis au repos jusqu’à la fin de la saison afin de soigner pleinement ses blessures. Touché à la main et à l’aine, l’intérieur de 32 ans avait subi une blessure à la main le 8 janvier lors d’une défaite de Dallas face à Utah. Les Dallas Mavericks avaient ensuite annoncé qu’une opération n’était pas nécessaire, avec une durée de récupération estimée à environ six semaines.

Au moment du trade avec Dallas, les Wizards savaient que la disponibilité de Davis restait incertaine. Une période de convalescence de six semaines placerait toutefois un éventuel retour entre fin février et début mars. La situation sportive de Washington, actuellement 14e de la conférence Est avec un bilan de 14 victoires pour 37 défaites, permet à la franchise de ne pas précipiter les choses.

Sur le plan individuel, Anthony Davis a montré qu’il restait productif lorsqu’il était sur le terrain. Cette saison, il affiche des moyennes de 20,1 points et 11,1 rebonds en 20 matches. Depuis son arrivée à Dallas plus tôt dans l’année, avant d’être envoyé à Washington, il a disputé 29 rencontres au total.

Reste désormais à savoir si l’évolution de sa rééducation confirmera l’optimisme affiché par les Wizards. Un retour d’Anthony Davis avant la fin de la saison n’est en tout cas plus totalement exclu.