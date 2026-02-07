Anthony Davis, sa saison d’ores et déjà terminée !

Sans surprise, les Washington Wizards ne comptent pas utiliser Anthony Davis sur la saison de cette saison 2025-2026.

Il va falloir patienter pour voir Anthony Davis sous les couleurs des Washington Wizards. Mercredi, la franchise de DC a récupéré l'intérieur en provenance des Dallas Mavericks. Mais en réalisant ce trade, les Wizards n'ont jamais eu l'objectif d'être compétitifs dès maintenant.

Selon les informations du journaliste Chris Haynes, Davis va rater la suite de la saison 2025-2026 en raison de ses blessures à la main et à l'aine. De cette manière, l'ex-pivot des Los Angeles Lakers va pouvoir se focaliser sur sa récupération. Dans le but de débuter l'exercice 2026-2027 à 100%.

Bien évidemment, cette décision des Wizards ne représente absolument pas une surprise. Comme avec Trae Young, qui n'a toujours pas joué depuis son arrivée des Atlanta Hawks, Washington va adopter une posture extrêmement prudente.

Sur la suite de cette saison, le mode "tanking" a été clairement activé à DC. Les dirigeants ne veulent pas gagner afin de maximiser les chances de piocher très haut lors de la Draft NBA 2026, dont la cuvée s'annonce de grande qualité.

Actuellement 13ème à l'Est (14-36), les Wizards ont clairement la volonté de descendre au classement. En affichant, si possible, le plus mauvais bilan. Il est donc logique de mettre Anthony Davis au frigo. Avant de compter sur lui pour apporter dans un projet compétitif en 2026-2027.

Le trade d’Anthony Davis, un non-sens pour les Wizards ?