Le trade d’Anthony Davis, un non-sens pour les Wizards ?

Washington a réussi un de ces coups qui font lever un sourcil, puis deux. Anthony Davis débarque aux Wizards, presque "comme ça", au milieu d’une trade deadline déjà bien chargée. Sur le papier, l’idée peut séduire : une superstar, un nom XXL, un joueur qui change le regard qu’on porte sur une franchise. Sauf qu’en NBA, la question n’est jamais "qui tu récupères ?" mais "où tu vas avec ?". Et là, comme on l'a évoqué ce matin dan le CQFR, la trajectoire paraît franchement brouillonne. Analyse.

Le package a de quoi surprendre. Les Wizards récupèrent Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell et Dante Exum (qui sera coupé). Dallas récupère Khris Middleton, des contrats expirants, un premier tour 2026 voué à être très bas (celui d'OKC, donc vraisemblablement le 30e pick), un premier tour 2030 protégé top 20 via les Warriors, et des seconds tours. Autrement dit : Washington mise lourd sur l’impact immédiat d’AD, pendant que Dallas tourne une page et récupère de la flexibilité.

Le piège n’est pas le prix, c’est le risque

C’est là que le débat devient intéressant. Parce que oui, à première vue, Washington n’a pas "payé" le prix classique d’un joueur de ce calibre. Mais confondre faible contrepartie et faible danger, c’est le meilleur moyen de se réveiller avec une addition gigantesque. Anthony Davis, c’est 52 millions puis 58, puis une option à plus de 60. Et au même moment, Trae Young est parti pour signer très gros. On parle d’un duo qui peut engloutir plus de 100 millions par saison, sans même commencer à remplir correctement le roster autour.

Et ça, pour une équipe qui venait justement de retrouver un cap clair, c’est violent. Les Wizards commençaient à ressembler à quelque chose : jeunes joueurs, développement, identité moderne, polyvalence, mobilité. Là, le projet s’accroche d’un coup à deux contrats mastodontes, dont l’un concerne un intérieur dont la santé reste une variable majeure. Le scénario "optimiste" suppose déjà qu’Anthony Davis donne une saison solide. Le scénario réaliste rappelle qu’il ne suffit pas d’être Anthony Davis pour être disponible 70 soirs.

Le casse-tête Sarr… et l’espace qui disparaît

Le non-sens le plus criant, c’est le fit. Alex Sarr progresse, Washington a travaillé pour le rapprocher du cercle, l’installer dans une zone où il peut être efficace. Et là, on lui met Anthony Davis dans les pattes. Sur le terrain, ça se traduit vite : soit Sarr s’éloigne et remonte son volume à 3-points, soit Davis accepte un rôle qui n’est pas celui qu’il réclame depuis des années. Dans les deux cas, c’est un frein. Le produit final de Sarr, dans cette NBA, n’est pas un poste 4 de coin qui attend que ça tombe. C’est un grand moderne, proche du cercle, qui pèse dans la raquette et participe aux lectures.

L’autre problème, c’est le spacing. Imaginez un cinq avec Trae Young, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Sarr et Davis. Ça défend ? Peut-être par séquences. Ça met de la pression athlétique ? Oui. Mais ça respire ? Pas vraiment. Trae est un shooter de réputation plus que de volume élite constant, et derrière, l’espace peut se réduire très vite. Or, si tu ne crées pas de la place, tu ne développes personne. Les jeunes touchent moins la balle, les décisions se figent, et l’équipe devient dépendante des exploits d’un duo très cher.

Un coup d’adrénaline pour les fans, un pari dangereux pour le futur

Il y a un argument que personne ne doit balayer : être fan des Wizards, c’est rude. Voir arriver Trae Young puis Anthony Davis, c’est une décharge d’enthousiasme instantanée. Ça redonne envie de regarder les matchs, ça crée de l’événement, ça change l’ambiance. Et Dawkins a montré qu’il savait sortir Washington d’un bourbier contractuel qui semblait inextricable.

Sauf que ce trade ressemble aussi à une rupture avec la logique qu’il avait lui-même installée. Une reconstruction fonctionne quand la direction reste lisible. Là, elle s’embrouille. Et si ça foire, retrader Anthony Davis à 60 millions n’est pas un plan de secours : c’est un mur. On pensait justement qu’il ne bougerait pas, faute de marché. Washington a peut-être été la seule franchise prête à tenter ce pari maintenant. Ça peut donner une fenêtre courte de compétitivité, mais ça peut aussi enfermer la franchise au pire moment : quand elle doit encore choisir son futur visage.

Retrouvez l'intégralité du CQFR sur notre chaîne YT et sur toutes les plateformes audio :