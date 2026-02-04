Un peu plus d'un an après le trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers, les Dallas Mavericks ont réussi à tourner la page avec Anthony Davis ! Sur le départ de la franchise texane depuis plusieurs semaines, l'intérieur a été envoyé aux Washington Wizards ce mercredi.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ex-star des Lakers prend la direction de la franchise de DC en compagnie de Jaden Hardy, D'Angelo Russell et Dante Exum. En contrepartie, les Mavs récupèrent Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, deux choix au premier tour et trois choix au second tour de la Draft.

Pour être précis, il s'agit du choix au premier tour de l'Oklahoma City Thunder en 2027 et celui des Golden State Warriors (protégé) en 2030. Les choix au second tour sont ceux des Phoenix Suns (2026), des Chicago Bulls (2027) et des Houston Rockets (2029).

Tout d'abord, ce deal entérine l'échec du trade de Doncic pour Dallas. En envoyant AD à Washington, les Mavs tournent la page avec la gestion "hasardeuse" de l'ex-dirigeant Nico Harrison. Dans l'idée, Dallas obtient des atouts pour l'avenir sans sacrifier des joueurs indispensables. Et le but sera désormais de construire autour de Cooper Flagg.

Du côté des Wizards, l'objectif semble clair désormais : redevenir compétitifs. Après le mouvement pour Trae Young, ils ont pris un risque pour récupérer Davis. Avec ses problèmes physiques et son contrat XXL, l'intérieur de 32 ans représente même un pari.

Mais sur le papier, Washington a des atouts pour passer un cap. Le cinq majeur avec Young, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Davis et Alexandre Sarr est plutôt prometteur. Mais l'incertitude physique autour du duo Trae Young - Anthony Davis reste un facteur à prendre en compte...

En tout cas, les Wizards ont bel et bien des ambitions sportives pour 2026-2027 !

