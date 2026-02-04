Jusqu'à jeudi 21 heures, suivez avec nous toutes les informations, rumeurs et officialisations de trades en NBA ! Après la folie de mardi et les transferts de Jaren Jackson Jr, James Harden, Nikola Vucevic ou Jaden Ivey, d'autres dominos devraient continuer de tomber.

Mercredi 04/02

10h28 : Les Grizzlies auraient accéléré leurs tentatives de trader Ja Morant, quitte à le brader. D'après Chris Mannix de SI, après le départ de Jaren Jackson Jr, Memphis veut tourner la page définitivement et donner une toile quasi-blanche à Tuomas Iisalo. Les prétendants ne se bousculent pas et on parle surtout d'équipes un peu désespérées comme les Kings pour libérer Morant...

09h25 : Chris Paul appartient toujours aux Clippers et les franchises intéressées ne se bousculent pas. Ramona Shelburne d'ESPN a tout de même une piste. Elle pense que les Dallas Mavericks sont susceptibles de se positionner sur l’ancien All-Star si jamais ce dernier venait à être coupé.

09h08 : Les spéculations vont bon train quant à l'avenir de Giannis Antetokounmpo, après le post Instagram du Greek Freak que certains prennent pour un message d'adieu...

06h55 : Personne n’imaginait vraiment un transfert de LeBron James à la deadline mais l’insider Dave McMenamin tenait tout de même à faire savoir que, selon ses sources, il n’y aura effectivement pas de trade du King malgré l’intérêt de plusieurs franchises pour le joueur de 41 ans.

04h40 : Pour la première fois en 14 ans, Draymond Green est possiblement sur le point d'être tradé. D'après ESPN, les Golden State Warriors ont placé leur vétéran sur le trading block. En gros, Green est transférable et les Warriors auraient même eu des discussions avec plusieurs équipes ces derniers jours à son sujet.

Les trades du mardi 03/02

- Jaren Jackson Jr est tradé à Utah, dans un échange huit joueurs et plusieurs premiers tours de Draft pour Memphis.

- James Harden file à Cleveland, comme pressenti, en échange de Darius Garland et d'un deuxième tour de Draft, qui atterrissent aux Clippers.

- Nikola Vucevic débarque à Boston. En échange, les Celtics envoient Anfernee Simons à Chicago. Les deux équipes échangent un 2e tour de Draft.

- Jaden Ivey prend la direction de Chicago en compagnie de Mike Conley (qui pourrait être coupé). Detroit récupère Kevin Huerter, Dario Saric et un swap de 1er tour 2026 en provenance de Minnesota. Les Timberwolves sont venus participer à l'opération pour libérer de la masse salariale.