Ivica Zubac file chez les Pacers !

Un joli mouvement à l'approche de la deadline ! À la recherche d'un pivot titulaire sur le long terme, notamment pour l'associer à Tyrese Haliburton au moment de son retour de blessure, les Indiana Pacers ont réussi à récupérer Ivica Zubac et Kobe Brown en provenance des Los Angeles Clippers.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, les Pacers ont obtenu le Croate en sacrifiant notamment Bennedict Mathurin. Les Clippers récupèrent aussi Isaiah Jackson, deux picks au premier tour (2026 protégé 1-4 et 10-30, puis le 2029) et un au second.

Sur le papier, il s'agit d'une recrue très intéressante pour les Pacers. L'été dernier, Indiana a refusé d'offrir un énorme contrat à Myles Turner, qui a pris la direction des Milwaukee Bucks. Et quelques mois plus tard, ils ont réussi à combler ce départ avec Zubac.

Même moins brillant sur cette saison 2025-2026, l'ex-intérieur des Lakers avait affiché de grosses qualités sur l'exercice 2024-2025. Et dans le système du coach Rick Carlisle, le duo Haliburton-Zubac semble totalement compatible.

Ivica Zubac a un contrat favorable pour les Pacers, des atouts pour les Clippers

Surtout, il faut rappeler qu'Ivica Zubac dispose d'un contrat plutôt "abordable" pour un intérieur de cette qualité : 58 millions de dollars jusqu'en 2028. Autant dire qu'Indiana a parfaitement rempli sa mission : trouver un pivot capable d'incarner le futur dans un projet compétitif.

Du côté des Clippers, Mathurin va donc former le nouveau backcourt des Californiens avec Darius Garland. A 23 ans, il se trouvait dans l'attente d'une opportunité avec des responsabilités plus importantes. Et avec la reconstruction à LA autour d'une base plus jeune, Bennedict Mathurin devrait avoir une carte à jouer.

Puis surtout, les picks obtenus sont très intéressants. Lors de la Draft NBA 2026, ils pourraient obtenir un choix bien placé (5 à 9 donc). Et si la protection des Pacers s'applique (1-4 et 10-30), Los Angeles aura le contrôle des picks d'Indiana en 2029 et 2031. Des atouts précieux pour l'avenir des Clippers.

