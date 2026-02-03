Nikola Vucevic débarque à Boston !

La NBA continue de s'agiter à l'approche de la deadline des trades. Nikola Vucevic va retrouver une équipe compétitive après cinq ans et demi à Chicago. D'après Shams Charania d'ESPN, le pivot monténégrin a été envoyé aux Boston Celtics, en échange d'Anfernee Simons.

A 35 ans, "Vooch" tourne encore à 17 points et 9 rebonds de moyenne. Il apportera son expérience et ses qualités offensives toujours intactes à des Celtics pas forcément très dotés à l'intérieur. Nikola Vucevic sera en plus free agent en fin de saison. Une situation qui offre de la flexibilité à tout le monde. On sait, en plus, que Boston sera plus ambitieux la saison prochaine avec le retour de blessure de Jayson Tatum.

Anfernee Simons ne sera pas resté bien longtemps à Boston, puisqu'il avait rejoint les Celtics en provenance de Portland lors de la dernière intersaison. On n'a jamais vraiment senti que l'ancienne gâchette des Trail Blazers était totalement épanouie dans le Massachussetts. Simons marquait quand même 14 points par match sous la tunique verte, à 39% à 3 points.

Lui aussi sera en fin de contrat au terme de la saison, après cette dernière année à 27 millions de dollars.

Ajoutons que les deux équipes se séparent d'un 2e tour de Draft dans l'opération, même si celapeut semble anecdotique à ce stade.