Ja Morant, une valeur en chute libre et un marché inexistant…

Le meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant a du mal à susciter des intérêts à l'approche de la deadline des trades.

Avant ses déboires extrasportifs, Ja Morant était perçu comme l'un des futurs visages de la NBA. Quasiment trois ans plus tard, le meneur des Memphis Grizzlies n'a aucun marché... Disponible sur cette deadline des trades, le joueur de 26 ans ne semble pas sur le point de bouger.

Pourtant, après les départs de Desmond Bane (l'été dernier) et de Jaren Jackson Jr (mardi), la franchise du Tennessee ne compte plus sur Morant. Elle souhaite tourner la page pour entamer une grande reconstruction.

Pour trouver une porte de sortie au natif de Dalzell, les Grizzlies sont prêts à le brader. Avec tout de même une limite : ils réclament au moins un pick au premier tour pour envisager un deal, selon l'insider Brett Siegel.

Le problème ? Les rares équipes intéressées par les services de Morant refusent de sacrifier un tel atout. Au contraire, d'après le journaliste d'ESPN Tim MacMahon, une formation a même demandé un pick à Memphis pour récupérer le meneur...

En résumé, il aurait une valeur négative sur le marché ! Notamment à cause de son contrat jusqu'en 2028 avec un salaire estimé entre 39 et 45 millions de dollars sur la période. Entre Ja Morant et les Grizzlies, l'histoire devrait donc bien continuer.

