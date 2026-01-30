Guerschon Yabusele n’exclut pas un retour en Europe

Sous contrat NBA jusqu’en 2027, Guerschon Yabusele reconnaît qu’un retour en Europe reste une option pour la suite de sa carrière, sans fermer aucune porte.

Sous contrat avec les New York Knicks jusqu’en juin 2027, Guerschon Yabusele sait que son avenir à moyen terme reste ouvert. Interrogé par BasketNews, l’international français a reconnu qu’un retour en Europe n’était pas à exclure une fois son engagement NBA arrivé à son terme.

« Je pense que c’est une bonne question », a d’abord expliqué Yabusele, conscient de l’incertitude qui entoure toujours une carrière NBA. « Je ne sais pas à quoi demain va ressembler, mais je ne ferme jamais la porte à quoi que ce soit. »

L’ancien joueur du Real Madrid a ensuite rappelé que son retour en NBA avait été un chemin difficile, ce qui explique son envie initiale de s’y installer durablement. Mais sans certitude absolue pour la suite.

« Une fois que j’étais revenu en NBA, mon état d’esprit était de rester. Mais on verra quand l’opportunité se présentera. Ce sera une discussion à avoir, pour voir quelles options existent en Europe. »

Le Real Madrid, un lien toujours fort

Dans la continuité de son raisonnement, Yabusele a ensuite évoqué le club avec lequel il se projette le plus naturellement en cas de retour sur le Vieux Continent.

« Madrid va être, honnêtement, l’un des premiers clubs avec lesquels on va discuter pour voir comment les choses peuvent se faire », a-t-il confié, sans pour autant fermer d’autres portes.

Le Français a rappelé son attachement personnel à la capitale espagnole.

« Ma maison est à Madrid. J’y vis quasiment tout le temps et j’y retourne chaque été. Ce serait spécial d’y revenir. »

Une piste séduisante, mais loin d’être évidente

Yabusele a néanmoins tenu à tempérer toute projection trop rapide. Le contexte du marché européen, comme celui des effectifs déjà en place, reste déterminant.

« J’ai encore des amis dans l’équipe, donc ce serait incroyable, mais je sais aussi comment fonctionne le marché. Ils ont déjà un effectif construit, avec des joueurs signés sur plusieurs années. »

Guerschon Yabusele doit d’abord régler son avenir à court terme. Dans le dur chez les Knicks, il espère probablement être transféré pour retrouver un rôle et des minutes. Mais à l’issue de son contrat, s’il n’a pas trouvé une situation satisfaisante, il n’hésitera pas à revenir en Europe.

Pas de réunion Wembanyama-Yabusele aux Spurs ? San Antonio refroidit la piste