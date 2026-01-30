Guerschon Yabusele n’exclut pas un retour en Europe

Sous contrat avec les New York Knicks jusqu’en juin 2027, Guerschon Yabusele sait que son avenir à moyen terme reste ouvert. Interrogé par BasketNews, l’international français a reconnu qu’un retour en Europe n’était pas à exclure une fois son engagement NBA arrivé à son terme.
« Je pense que c’est une bonne question », a d’abord expliqué Yabusele, conscient de l’incertitude qui entoure toujours une carrière NBA. « Je ne sais pas à quoi demain va ressembler, mais je ne ferme jamais la porte à quoi que ce soit. »
L’ancien joueur du Real Madrid a ensuite rappelé que son retour en NBA avait été un chemin difficile, ce qui explique son envie initiale de s’y installer durablement. Mais sans certitude absolue pour la suite.
« Une fois que j’étais revenu en NBA, mon état d’esprit était de rester. Mais on verra quand l’opportunité se présentera. Ce sera une discussion à avoir, pour voir quelles options existent en Europe. »
Le Real Madrid, un lien toujours fort
Dans la continuité de son raisonnement, Yabusele a ensuite évoqué le club avec lequel il se projette le plus naturellement en cas de retour sur le Vieux Continent.
« Madrid va être, honnêtement, l’un des premiers clubs avec lesquels on va discuter pour voir comment les choses peuvent se faire », a-t-il confié, sans pour autant fermer d’autres portes.
Le Français a rappelé son attachement personnel à la capitale espagnole.
« Ma maison est à Madrid. J’y vis quasiment tout le temps et j’y retourne chaque été. Ce serait spécial d’y revenir. »
Une piste séduisante, mais loin d’être évidente
Yabusele a néanmoins tenu à tempérer toute projection trop rapide. Le contexte du marché européen, comme celui des effectifs déjà en place, reste déterminant.
« J’ai encore des amis dans l’équipe, donc ce serait incroyable, mais je sais aussi comment fonctionne le marché. Ils ont déjà un effectif construit, avec des joueurs signés sur plusieurs années. »
Guerschon Yabusele doit d’abord régler son avenir à court terme. Dans le dur chez les Knicks, il espère probablement être transféré pour retrouver un rôle et des minutes. Mais à l’issue de son contrat, s’il n’a pas trouvé une situation satisfaisante, il n’hésitera pas à revenir en Europe.
